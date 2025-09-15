พิษรัก ผัววัย 23 ฆ่าโหดเมียพม่าวัย 32 ดับคาบ้านพัก หลังบังคับสารภาพปันใจให้ชายอื่น

หึงจัด! ผัวโหดพม่าคว้ามีดทั้งฟันแทงเมียสาวสวยพรุน 30 แผล ตายคาบ้านพัก หลังบังคับเมียให้สารภาพปันใจชายอื่น
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุมีการทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิตบริเวณบ้านเช่าริมน้ำโท้ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แพทย์รพ.แม่ระมาด และมูลนิธิกู้ภัยพิทักษ์กาญจน์ ไปร่วมกัน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และพบชาวบ้านแม่ระมาดที่ทราบข่าวเดินทางไปดูบ้านที่เกิดเหตุจำนวนมาก ซึ่งเป็นบ้านพักห้องแถวชั้นเดียวอยู่ในชุมชนเมืองแม่ระมาด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง ได้พบศพทราบชื่อต่อมาว่าเป็นนางนินอี้ผิ่ว อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา ถูกถุงดำคุมร่างกาย
เมื่อเอาถุงออกมาพบว่านางสวมเสื้อยืดแขนสั้น กางเกงสีลายขาว นอนเสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ตามลำตัวจำนวนมากมีเลือดไหลนองเต็มพื้นบ้านเช่า มีกลิ่นคาวเลือดฟุ้งไปทั่วบริเวณ และในที่เกิดเหตุพบ นาย จ่อทรู อายุ 23 ปี สูบบุหรี่พูดจาไม่รู้เรื่อง จึงควบคุมตัวไว้ก่อน
พยานข้างบ้าน บอกว่า นายจ่อทรู เป็นสามีของผู้เสียชีวิต ก่อนเกิดเหตุมีการทะเลาะกันเสียงดัง และเสียงร้องครวญครางเพื่อขอความช่วยเหลือ เชื่อว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุดังกล่าว
จากการสอบสวน นายจ่อทรู ให้การรับสารภาพว่า เป็นคนทำร้ายนางนินอี้ผิ่ว ภรรยาของตนเอง เนื่องจากภรรยามีหน้าตาดีคุยเก่ง อยู่กินกันมาราว 1 ปีเศษ มีอาชีพเป็นสาวบาร์คาราโอเกะแห่งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ตนเองรู้ระแคะกระคายว่า ภรรยากำลังปันใจให้ชายอื่น จึงเกิดอาการหึงห่วง หลังกินข้าวกลางวันตนเองซดเหล้า และถ้าภรรยายกลับบ้าน ตั้งใจว่าตั้งใจจะคุย และเค้นความจริง แต่ภรรยาตนเองไม่รับสารภาพว่าปันใจให้ชายอื่นจึงเกิดโมโห คว้ามีดปลายแหลมที่เตรียมไว้จ้วงแทงไปจำนวนหลายครั้งด้วยความเมา และโมโหจนเมียเสียชีวิต
จากนั้น ได้ล้างมือล้างตัวเสร็จจึงออกไปซื้อถุงดำเตรียมชำแหละอำพราง แต่เจ้าหน้าที่มาเคาะเรียกก่อน
ล่าสุดที่ นายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอแม่ระมาด นายผดุงสิทธิ์ แทนบุญ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายจ่อทรู ผัวหึงโหดรายนี้ รีบทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันที ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ระมาด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป