สกัด แรงงานเถื่อน 52 ชีวิต จ่ายหัวละ 1.8 หมื่น ลอบเข้าไทย

จับรายวัน! ทหาร ตร. ปค. สนธิกำลังจับแรงงานเถื่อน 52 คน หลบหนีข้ามชายแดน ยอมจ่ายหัวละ 1.8 หมื่น
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร้วมกับพล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135, ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว
กระทั่งเวลา 01.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ ริมถนนหมายเลข 323 สังเกตพบรถยนต์ จำนวน 3 คัน จอดอยู่บริเวณ วัดอู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่ง จึงได้เข้าทำการตรวจสอบ ทันทีที่ผู้ขับขี่รถยนต์สังเกตพบเจ้าหน้าที่ จึงได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังติดตามผู้กระทำความผิดไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียด พบบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 52 ราย (ชาย 31 ราย และหญิง 21 ราย) ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย และไม่มีเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการซักถามผ่านล่ามฯ ทราบว่า ต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด เดินทางมาจาก จ.ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ บ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี หลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ หลบเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อมารอบุคคลไม่ทราบชื่อนำรถยนต์มารับพวกตนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานยัง จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าจำนวนคนละ 15,000 – 18,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวมาจัดทำข้อมูลประวัติ และนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดพร้อมของกลางรถยนต์ จำนวน 3 คัน ส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อขยายผลการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป