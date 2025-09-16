อ่างทอง รับสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ เร่งวางกระสอบทราย-ตั้งเครื่องสูบน้ำ-สกัดจุดรั่วซึม

อ่างทองเตรียมพร้อมป้องกันรับสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ เร่งวางกระสอบทรายและตั้งเครื่องสูบน้ำสกัดจุดรั่วซึม
อ่างทอง- วันที่ 16 กันยายน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง เตรียมพร้อมป้องกันรับสถานกานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000-2,500 ลบ.ม./วินาที แบบขั้นบันได คาดน้ำเพิ่มอีก 30-60 เซนติเมตร โดยลงพื้นจุดเสี่ยงในจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านและหน่วยงานราชการ พร้อมเร่งวางกระสอบทรายเสริมตามคันดินจุดเสี่ยง และตั้งเครื่องสูบน้ำสกัดจุดรั่วซึมริมเขื่อน
โดยพื้นที่ หมู่ที่ 5 – 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ระดับน้ำในคลองโผงเผง สาขาแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงต่อเนื่อง ชาวบ้านพร้อมหน่วยงานราชการรวมพลังป้องกัน ช่วยกันกรอกกระสอบทราย เร่งวางกระสอบทรายเสริมตามคันดิน เพื่อป้องกันบ้านเรือนประชาชนภายในเขตคันกั้นน้ำกว่า 200 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
ด้านสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชโย อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอเมืองอ่างทอง บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 782 ครัวเรือน 18 ตำบล 52 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3 อำเภอ 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 70 ราย นาข้าว 780 ไร่ พืชสวน 4 ไร่
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน 2,000 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง มีระดับน้ำสูง 8.03 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,059 ลบ.ม./วินาที จังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด