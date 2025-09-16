หล่มเก่าเจอน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม 2 ตำบล กระทบแล้ว 50 หลังคาเรือน

ฝนถล่มหล่มเก่า น้ำป่าหลากท่วม 2 ตำบล บ้านเรือนเสียหายกว่า 50 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่ 15 กันยายน โดยเฉพาะที่บ้านห้วยฮ่อม ต.ศิลา อ.หล่มเก่า วัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 140.5 มิลลิเมตร ในเวลา 06.00 น. ส่งผลให้ประชาชน 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน
ขณะที่ ต.ศิลามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ 5, 6, 7, 12 และ 15 รวมกว่า 30 หลังคาเรือน บ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำไหลเข้าท่วมถึงชั้นล่าง ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ถนนสายสักง่า-หินโง่น ดินจากเขาสไลด์ถล่มลงมากองทับบนถนน ขณะที่ ต.ตาดกลอย หมู่ 1 มีราว 20 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วม, หมู่ 8 อีก 5 หลัง และหมู่ 6 อยู่ระหว่างการสำรวจ หลายพื้นที่ต้องอพยพสัตว์เลี้ยงและเก็บสิ่งของจำเป็นขึ้นที่สูง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่สะพาน S33 บ้านท่าไฮหย่อง หมู่ 15 ต.ศิลา เวลา 06.00 น. ระดับน้ำวัดได้ 7.39 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1.45 เมตร (ตลิ่งสูง 8.84 เมตร) คาดว่าหากฝนยังคงตกต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำได้
นายชัยวัฒน์ คุ้มทองมาก นายก อบต.ศิลา กล่าวว่า น้ำท่วมพื้นที่เป็นรอบที่ 3 แล้ว ซึ่งหลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากจากเขา กระทั่งเที่ยงคืนมีน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากน้ำในแม่น้ำป่าสักต่ำกว่าตลิ่งราว 1 เมตร ทำให้คลองสาขาระบายน้ำได้เร็ว แค่ราว 2 ชั่วโมงน้ำจึงลดลงและเช้านี้ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้ว
“ส่วนไหล่เขาซึ่งดินสไลด์ถล่มลงมากองทับถนนเส้นทางเชื่อมหมู่ 5 และหมู่ 2 นั้น อบต.ศิลาส่งรถแบ๊กโฮ เร่งเคลียร์ดินออกเพื่อเปิดเส้นทางให้สัญจรไปมาแล้ว” นายชัยวัฒน์กล่าว
ล่าสุดนายกองตรี พรพงษ์ ไหมแพง ชาญชัยภัครธากูร นายอำเภอหล่มเก่า ได้สั่งการให้ผู้นำหมู่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้อยู่ในความระมัดระวัง ติดตามประกาศและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมพร้อมในการอพยพหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น โดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว