กปช.จต.ชี้เขมรสร้างอาคารกาสิโนล้ำเขตไทยประท้วงไม่เป็นผล ยัน ทมอดา เปิดด่านถาวร ไม่ได้

กปช.จต.ชี้เขมรสร้างอาคารกาสิโนล้ำเขตไทยประท้วงไม่เป็นผล ทมอดา เปิดด่านถาวร ไม่ได้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับกัมพูชารุกล้ำอธิปไตย 3 พื้นที่จังหวัดตราด นั้น จริงๆ พื้นที่ที่กัมพูชารุกล้ำนั้น ไม่ได้มีแค่ 3 จุดในพื้นที่ชำราก จ.ตราด แต่ยังมีอีก 14 จุด ในจ.ตราด รวมทั้งหมด 17 จุดที่เขมรรุกล้ำ เพียงแต่ที่มีการพูดถึงแค่ 3 จุดนั้น เนื่องจากเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้ว ส่วนอีก 14 จุด แต่ยังไม่เกิดการปะทะกันก็เลยไม่มีการพูดถึง ทั้งๆ ที่เขมรก็รุกล้ำพื้นที่เรามานานแล้ว
โดยทั้ง 14 จุดนั้น อยู่ในอ.เมือง และอ.คลองใหญ่ จ.ตราด ยกตัวอย่างเช่น อาคารกาสิโนที่เขมรสร้างรุกล้ำเข้ามาในตราด ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(กปช.จต.) ได้พยายามผลักดันให้เขมรรื้อถอนออกไป แต่เขมรก็ไม่ยอมรื้อถอนจนเป็นที่มาที่ทำให้เราไม่อาจเปิดด่านให้ได้
ด้าน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(กปช.จต.) ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวว่า 3 จุดที่เขมรรุกล้ำตามที่เป็นข่าว นั้น เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามมาตราส่วน1:50000 ล้ำเข้ามา ดังนี้
จุดที่ 1 เป็นกองร้อย ตชด.825 (กัมพูชา)ซึ่งมีอาคารล้ำเข้ามาประมาณ 15 เมตร
จุดที่ 2 เป็นแนวคูเรตบริเวณสวนยาง ซึ่งมีบางส่วนของพื้นที่สวนยางล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของประเทศไทย ประมาณ 125 เมตร
และจุดที่ 3 เป็นกองร้อย ลว.ที่1 ของ พัน.ปชด.501ของกัมพูชา ซึ่งมีแนวคูเรตล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของประเทศไทย ประมาณ 30 เมตร
ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าว กปช.จต. ดำเนินการผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามออกนอกพื้นที่หมดแล้ว ไม่มีกำลังฝ่ายตรงข้ามอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และในปัจจุบัน กปช.จต. ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ กปช.จต. จะติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป
ด้านนาวาอากาศเอก ภูริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) เปิดเผยว่า การรุกล้ำพื้นที่ประเทศไทย 3 จุด บริเวณบ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เป็นเรื่องจริง ที่ล้ำมาหลายสิบปีแล้ว แต่การล้ำพื้นที่มานั้น ไม่มากเหมือนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายทหารได้ทำเรื่องประท้วงมาตลอด เพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาถอยออกไป แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ซึ่งหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวได้ทำการตรวจสอบพบว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและได้เข้าไปดำเนินการผลักดันออกไปทั้งหมดแล้ว
ผบ.ฉก.นย.ตราด ยังกล่าวต่อว่า ทหารไทย ยังคงรักษาอธิปไตยไทยไม่ให้มีการรุกล้ำพื้นที่เพิ่มเติม ส่วนการผลักดันนั้น ทางทหารพร้อมใช้กำลังเข้าจัดการเด็ดขาด แต่เราเป็นห่วงประชาชนชาวตราด ที่จะได้รับผลกระทบหากเกิดการปะทะขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดตราด ใน 2 อำเภอ คือ อ.เมืองตราด มีพื้นที่ติดชายแดนจำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลท่ากุ่ม ต.ตะกาง ต.ชำราก และ ตำบลแหลมกลัด ซึ่งติดกับอำเภอเวียงเวล จ.โพธิสัต ประเทศกัมพูชา, อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ติดกับ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา และมี 3 ตำบลที่ติดชายแดน คือ ต.ไม้รูดม ต.คลองใหญ่ และต.หาดเล็ก ซึ่งตลอดระยะทางมีพื้นที่ที่กัมพูชารุกล้ำตาม MOU 43 จำนวน 14 จุด
ซึ่งที่ผ่านมา มีคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ,กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งสภาความมั่นคงเดินทางมาติดตามสถานการณ์ชายแดนตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา และทางฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ,ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 (ชค.ทพ.นย.ที่ 3)ได้บรรยายสรุปและชี้แจงถึงปัญหาในเรื่องนี้มาตลอด หลังจากภาคเอกชนมีความพยายามในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านท่าเส้น กับบ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต ประเทศกัมพูชา แต่ฝ่ายความมั่นคง(สภาความมั่นคงแห่งชาติ)ไม่ยินยอม
เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีการก่อสร้างอาคารคาสิโนหลังที่ 2 และบ้านพักทหารชายแดนล้ำเข้ามาในพื้นที่เขตแดนไทยและไม่ยอมรื้อถอนออกไป แม้ฝ่ายนักธุรกิจ จ.ตราดจะให้งบประมาณรื้อจำนวน 3 ล้านบาท แต่รัฐบาลกัมพูชาไม่ยินยอม ทำให้สภาความมั่นคงแห่งชาติไม่เปิดจุดผ่านแดนแห่งนี้ แม้จะมีภาคเอกชนของจังหวัดตราดและฝ่ายการเมืองของจ.ตราดพยายามผลักดัน หลังจากมีการทุ่มงบประมาณกว่า 50 ล้านบาทสร้างถนน 4 เลนเข้ามาเชื่อมกับถนนที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างมาเชื่อมก็ตาม