กระบะเบรกแตก ชนแท็กซี่พุ่งตกคลอง จมมิดคัน พลเมืองดีรีบลงไปช่วยคนขับวัย 68 รอดตาย

กระบะชนแท็กซี่ตกคลอง หนุ่มพลเมืองดีกระโดดช่วยทัน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ร.ต.อ.อดิศักดิ์ คชศักดิ์ รอง สว.สอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถแท็กซี่และรถแท็กซี่ตกลงไปในคลอง บริเวณถนนเลียบคลองสาม หน้าหมู่บ้านพฤกษา 64 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง รถกู้ชีพ อบต.คลองสาม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยคนขับรถแท็กซี่ออกมาได้แล้ว แต่รถแท็กแท็กซี่ยังจมอยู่ในคลอง ยี่ห้อโยโตต้า สีเขียว-เหลือง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีนายระวี อายุ 68 ปี เป็นคนขับ ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิฑูลย์ อายุ 57 ปี เป็นคนขับ
นายระวี คนขับรถแท็กซี่ บอกว่า ขับมาทางตรง หาผู้โดยสารมาเรื่อยๆ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะได้ขับลงสะพานมาและเบรกแตกจึงชนเข้ากับรถของตน ทำให้รถของตนตกลงไปในคลอง มีพลดีเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนนายวิฑูลย์ คนขับรถกระบะ บอกว่า รถของตนเบรกแตก ทำให้ควบคุมรถไม่ได้ และชนเข้าไปกับรถแท็กซี่
ส่วนนายเกรียงไกร อายุ 28 ปี พลเมืองดีที่ลงไปช่วยคนขับรถแท็กซี่ออกมาจากตัวรถบอกว่า ขณะนั้นเห็นว่ารถแท็กซี่ตกลงไปในน้ำ และคนขับยังอยู่ภายในรถ จึงรีบลงน้ำไปทุบกระจกรถคนขับออกมาก่อน