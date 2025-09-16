ปภ.โคราชวางแผนรับมือฤดูน้ำหลาก ระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร รองรับน้ำฝนเดือนก.ย.

ปภ.โคราชวางแผนรับมือฤดูน้ำหลาก ชลประทานประกาศระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง รองรับน้ำฝนเดือนก.ย.
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายกฤษฏิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการแก้ไขและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้มีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยการขุดลองคลองน้ำ กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำมาตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ยังได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมนั้นให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำไปไว้ในสถานที่สำคัญ อย่างพื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานรวมไปถึงให้จัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ทำผนังกั้นน้ำหากเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่สำคัญและโบราณสถาน
อย่างอำเภอพิมายที่ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ และตัวปราสาทที่อยู่ใกล้กับลำมูล นอกจากนี้ยังให้ทางโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำและลำน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมนั้นให้แจ้งกับทางประชาชนพร้อมกับแจ้งมายัง ปภ.จังหวัดในการพิจารณาในการแจ้งไปยังสำนักงาน ปภ.ที่กรุงเทพฯในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ
สำหรับสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นั้นยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยเฉพาะอย่างเก็บน้ำลำตะคองซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 27.74% รวมไปถึงอย่างเก็บลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบนที่มีปริมาณน้ำยังไม่ถึง 50% มีเพียงอ่างเก็บน้ำลำแชะที่มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 66.18% เท่านั้น
ส่วนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลางนั้นในช่วงที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งนั้นมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอยู่ 4 แห่งที่มีปริมาณน้ำถึง 100% ทั้งอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว ,อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอพระทองคำ ,อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อำเภอพิมาย และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ทางโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งระบุว่า จากปริมาณฝนที่ตกสะสมทำให้ปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการคาดหมายลักษณอากาศ กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15-16 กันยายน และในช่วงวันที่ 17-21 กันยายน 2568 จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากบางแห่ง
จากสถานการณ์ที่กล่าวมาทำให้ทางชลประทานต้องมีการวางแผนในการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อรับน้ำในฤดูน้ำหลากและยังเพื่อรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของเขื่อน โดยจะระบายน้ำอยู่ที่ 30.00 ลบ.ม/วินาที โดยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน
ทั้งนี้จึงอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด