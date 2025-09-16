สลด พบศพหลวงตาวัย 75 มรณภาพหน้ากุฏิ ลูกสาวเผย เครียด ป่วยหลายโรค ไม่อยากอยู่เป็นภาระ

สลด พบศพหลวงตาวัย 75 มรณภาพหน้ากุฏิ ลูกสาวเผย เครียด ป่วยหลายโรค
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 16 กันยายน ร.ต.อ.ภูริวัช ภิลึก ร้อยเวรสอบสวน สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้รับแจ้งเหตุพระมรณภาพภายในสำนักสงฆ์วัดเชิงหวาย หมู่ 5 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น นำกำลังตำรวจ พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลบางระจันและเจ้าหน้าที่ กู้ภัยสิงห์บุรี จุดบางระจัน รุดไปยังที่เกิดเหตุ
ด้านหน้ากุฏิไม้หลังเดี่ยวชั้นเดียวติดกับพื้นดินยกสูง พบศพพระอ่อน อายุ 75 ปี ชาว ต.พักทัน จ.สิงห์บุรี สภาพศพมีรอยรัดเขียวช้ำรอบคอ มีเชือกลูกเสือสีแดง 2 เมตร หันหลังกับประตูทางเข้า จึงช่วยกันนำร่างลงมาชันสูตรพลิกศพ คาดเสียชีวิตมาแล้วเกิน 8 ชั่วโมง ทางญาติไม่ติดใจสาเหตุจึงนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
นายละเอียด ดีอ้น ผู้พบศพคนแรก เปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 10 โมงเช้าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์บนถนนจะเข้ามาในวัด โดยนัดกับพระอ่อนไว้ว่าจะมาต่อท่อประปาให้ ได้มองเห็นพระอ่อนผูกคอมรณภาพหน้ากุฏิ จึงรีบเข้ามาดูและแจ้งเจ้าอาวาส
ส่วน นางน้ำผึ้ง สงวน อายุ 43 ปี ลูกสาวพระอ่อน ระบุว่า หลวงพ่อบวชเป็นพระนานแล้ว มีโรคประจำตัวหลายโรค เคยบ่นให้ฟังว่าเสียใจ ไม่อยากอยู่ อยู่ไปก็เป็นภาระของคนอื่น และต้องไปพบหมออยู่บ่อยๆ เกิดความเครียด
