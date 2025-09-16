ปมสอบเจ้าอาวาสวัดโสธรอึมครึม หลังหลายหน่วยงานพลิ้วหลบสื่อ
ปมสอบเจ้าอาวาสวัดโสธรส่ออึมครึม หลังหลายหน่วยงานพลิ้วฉากหลบสื่อ ขณะบรรยากาศในวัดยังมีผู้คนมาทำบุญประปรายตามสภาพ อีกทั้งยังเป็นวันทำงานปกติ แต่โชคดีที่ยังมีทัวร์ต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาให้เห็นอยู่เป็นระยะ ทำให้ไม่เงียบเหงามากนัก ส่วนกุฏิเจ้าอาวาสยังคงมีผู้คนหิ้วกระเช้าเข้ามาให้กำลังใจ
วันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้า กรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ลงนามโดยนายสุชาติ ตันเจริญ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 294/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้รับการร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ ถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับเงินของวัด และอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับสีกา ยังที่ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา
หลังจากที่นายสุชาติ ตันเจริญ ได้เดินทางลงมาติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองเมื่อวานนี้ (15 กันยายน 2568) แต่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานว่า การตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องลับที่ไม่สามารถนำออกมาเปิดเผยตอสื่อภายนอกห้องประชุมได้ และยังไม่มีการสรุปถึงผลการตรวจสอบ และขั้นตอนการทำงานในขณะนี้ รวมถึงยังไม่ทราบระยะเวลาว่าจะสามารถสรุปผลได้ในวันใด แต่เชื่อว่าน่าจะไม่เกินในวันที่ 30 กันยายน 2568
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าไปขอพบกับนายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังที่ห้องทำงานชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด แต่ได้รับแจ้งจากทาง จนท.หน้าห้องว่า นายสันติ ได้ลงพื้นที่ไปมอบนโยบายแก่ข้าราชการ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว ต่อมาในเวลา 11.40 น. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงมายังที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอเข้าพบกับ น.ส.บุบผา หิมพานต์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ฉะเชิงเทรา
พร้อมกับขอเวลาพูดคุยสอบถามเพียงประมาณ 5 นาที ถึงความคืบหน้าในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ได้รับการปฏิเสธโดยระบุว่า ขณะนี้ทาง น.ส.ฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ได้เรียกตัวให้ขึ้นไปพบด่วน
ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางมายังที่บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. โดยได้พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งทั้งชายและหญิงกว่า 10 คน พร้อมด้วยพระสงฆ์อีกกว่า 10 รูปได้หิ้วกระเช้าเดินทางเข้าไปยังที่บริเวณกุฏิของเจ้าอาวาสวัด โดยใช้เวลายืนรออยู่ที่บริเวณด้านข้างกุฏินานเกือบ 10 นาที จึงมีคนมาเปิดประตูกุฏิให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปยังภายในและได้ปิดประตูด้านหน้าในทันที
ส่วนบรรยากาศการเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนั้น มีผู้คนเดินทางมาเป็นระยะแบบประปราย และมีหนาตามากขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มทัวร์ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำบุญกันเป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนถนนบริเวณด้านหน้าวัดโล่ง มียานพาหนะขับผ่านน้อยมาก เนื่องจากเป็นวันทำงานตามปกติของบุคคลทั่วไป จึงทำให้ผู้คนเดินทางมาน้อยกว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ขณะที่ข้าราชการบางรายได้แสดงความคิดเห็นต่อทางผู้สื่อข่าวว่า เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นอาจเป็นการกลั่นแกล้งพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี หรืออาจเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการล้มล้างทำลายพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสีย และบางรายได้มองว่าการพยายามบ่ายเบี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้ อาจเพื่อต้องการหาทางออก เพื่อให้เรื่องดังกล่าวจบลงได้ด้วยดี จึงไม่มีใครกล้าที่จะออกมาให้ข่าวหรือข้อมูลอะไรต่อสื่อ