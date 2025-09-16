รมต.รุดเยี่ยมหนูน้อย 2 เดือน ถูกพ่อแท้ๆ ทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส

นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช.สาธารณสุข เดินทางเข้าเยี่ยมหนูน้อย 2 เดือน ถูกพ่อแท้ๆ ทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่โรงพยาบาลนครปฐม นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช.สาธารณสุข เดินทางมาเยี่ยมดูอาการเด็กชายวัย อายุ 2 เดือน ที่ถูกพ่อแท้ๆ ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผอ.โรงพยาบาลนครปฐม พร้อมคณะแพทย์กุมารแพทย์ รายงานอาการเด็ก
ด้านนายอนุชา สะสมทรัพย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่ามีเด็กอายุ 2เดือนถูกพ่อแท้ๆ ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากเสพยาเสพติด แล้วเกิดมีปากเสียงกับภรรยา มีการทำร้ายร่างกายภรรยา และลูกคนโต ภรรยาได้หอบลูกๆ หนีออกมาจากบ้าน เหลือแต่น้องวัย 2เดือน นอนอยู่บนเบาะ จึงถูกพ่อทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะนี้แพทย์ได้ช่วยกันรักษาโดยการให้ยา เนื่องจากเด็กมีอาการชักอยู่ตลอด การรักษาค่อนข้างลำบาก แพทย์รายงานว่ายังไม่สามารถผ่าตัดได้ต้องประคองไว้จนมั่นใจกว่านี้
“ในส่วนของครอบครัวน้องที่เคราะห์ร้ายรายนี้ ทางรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้ให้พม.เข้ามาดูแล เนื่ิองจากแม่เด็กยังอยู่ในอาการหวาดผวา และเกรงไม่ปลอดภัย ทั้งครอบครัวนี้มีลูกติดจากสามีเดิมด้วย เคสนี้จึงได้รับการดูแลจากพม.ด้วย สธ.ด้วย ” นายอนุชา
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 18.16 น. พ.ต.อ.พายัพ โสธรางกูล ผกก.สภ.นครชัยศรี ได้รับการประสานจากมูลนิธิเป็นหนึ่ง ว่ามีเด็กถูกพ่อทำร้ายและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุ ดังกล่าวพบ นายประกาย ปาลรัตน์ อายุ 28 ปี จึงได้สอบถามเบื้องต้นและให้การว่าทำร้ายร่างกายลูกชายจริง เนื่องจากตนเองติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมในข้อหาเสพยาเสพติด ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกาย พนักงานสอบสวนได้รับรายงานจากรพ.แล้วว่าน้องอาการสาหัสมาก จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป