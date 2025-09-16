คนร้ายขี่จยย. ขว้างไปป์บอมบ์ บึ้มร้านสะดวกซื้อในยะลา จนท.รุดปิดกั้นพื้นที่

ด่วน! คนร้ายขี่จยย. ขว้างไปป์บอมบ์ ใส่ร้านสะดวกซื้อ พื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา จนท.รุดปิดกั้นพื้นที่ โชคดีไร้เจ็บ-ตาย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน เวลาประมาณ 19.10 น. ศูนย์วิทยุ สภ.ธารโต จ.ยะลา ได้รับแจ้งจาก ผบ.ร้อยฉก.ตชด.441 ว่าเกิดเหตุคนร้าย จำนวน 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน มาขว้างระเบิดแบบไปป์บอมบ์เข้าใส่ร้านสะดวกซื้อ ขวัญใจมินิมาร์ท ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงาน เบื้องต้นไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เรียบร้อย รายละเอียดอื่นจะนำเรียนเพื่อกรุณาทราบต่อไป