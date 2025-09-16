สุดสลด พิตบูลคาบทารกวัย 2 เดือนไปขย้ำดับ แม่สุดช็อก กำลังเก็บของเก่าที่บ้านเจ้าของหมา

สุดสลด สุนัขพิตบูล คาบทารกวัย 2 เดือนไปขย้ำที่ร่องระบายน้ำดับ พ่อแม่สุดช็อกกำลังมาเก็บของเก่าที่บ้านเจ้าของหมา
เมื่อเวลา 14.40 น.วันที่ 16 กันยายน ตำรวจ สภ.เขาบางแกรก จ.อุทัยธานี ได้รับแจ้งจาก รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ว่ามีเด็กหญิง อายุ 2 เดือน ถูกสุนัขพันธุ์พิตบูลกัดและขย้ำ เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล โดยเหตุเกิดที่บ้านในพื้นที่หมู่ 15 บ้านโรงสีใหม่ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
หลังได้รับแจ้ง พ.ต.อ.เพชรกำแพง อยู่ยอด ผกก.สภ.เขาบางแกรก พร้อมด้วย ร.ต.ท.วุฒิชัย ไชยวุฒิ รองสารวัตร (สอบสวน) และตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในบ้านหลังดังกล่าว พบเจ้าบิ๊ก สุนัขพันธุ์พิตบูล เดินอยู่ในบ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าลงจากรถ โดยต้องให้ นางเล็ก เจ้าของบ้าน และเจ้าของสุนัขนำไปขังก่อน
หลังจากนั้น นางเล็ก ก็ได้พาตำรวจ ไปดูจุดเกิดเหตุภายในโรงจอดรถ พบรถนั่งเด็กพร้อมกับของเล่นอีก 3 ชิ้น มีคราบเลือดหยดเป็นทางไปที่ร่องระบายน้ำ ส่วนสภาพ นางเล็ก ยังมีคราบเลือดติดตามร่างกาย เพราะอุ้มเด็กไปส่ง รพ.หนองฉาง
นางเล็ก กล่าวว่า ตนได้เรียก นายดุศิต ซึ่งมีอาชีพรับซื้อของเก่า มาซื้อของเก่าที่บ้าน โดย นายดุสิต ได้พา น.ส.กัณทิมา พร้อมด้วยลูกสาวอายุ 2 เดือนมาด้วย ระหว่างที่ นายดุสิต และ น.ส.กัณทิมา มาถึงก็ได้นำลูกสาว 2 เดือนมานั่งอยู่บนรถเข็น ก่อนที่ทั้งคู่จะไปเก็บของเก่า
จากนั้นตนก็เดินออกมาดู โดยมี เจ้าบิ๊ก สุนัขพันธุ์พิตบูล อายุ 2 ปี เดินตามมาด้วย โดยเจ้าบิ๊ก ก็เดินไปที่เด็กแล้วดม หลังจากนั้นตนก็เดินกลับเข้าบ้าน โดยมี เจ้าบิ๊ก เดินตามมาด้วย ระหว่างนั้น เจ้าบิ๊ก ได้กลับไปหาเด็กที่นอนในรถเข็น แล้วจู่ๆ ก็คาบเด็กไปขย้ำที่ร่องระบายน้ำ ตนได้ยินเสียงเด็กร้องจึงรีบวิ่งตามไปไล่เจ้าบิ๊ก ให้ปล่อยเด็ก ซึ่งเจ้าบิ๊กก็ปล่อยเด็ก ตนจึงรีบอุ้มขึ้นรถเก๋งไปส่งโรงพยาบาล กระทั่งเสียชีวิตดังกล่าว
ที่มา : ข่าวสด