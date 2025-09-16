หญิงสุดช้ำ ถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชี หลังสแกมเมอร์ลวงโอนให้ กลายเป็นผู้ต้อง ตร.ขู่ออกหมายจับ

หญิงสุดช้ำ จากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหา สแกมเมอร์อ้างฝ่ายบัญชีห้างดัง ลวงโอนเงินคืนค่าตู้เย็น ถูกดูดเกลี้ยงบัญชี แถมบัญชีถูกอายัด ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาบัญชีม้า ตร.จี้คืนเงินก่อนถึงจะถอนคดีได้ ขู่เรียกครั้งที่ 2 ไม่มาจ่อออกหมายจับ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี น.ส.กมลพร (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาว ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว พร้อมนำหลักฐานการพูดคุยทางไลน์กับพนักงานที่อ้างเป็นฝ่ายบัญชีของห้างฯ มาให้ผู้สื่อข่าวดู พร้อมแจ้งว่า ถูกพวกสแกมเมอร์หลอกจากการไปซื้อตู้เย็นที่ห้างดังแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี โทรมาบอก ตู้เย็นไม่ได้มาตรฐานขอคืน พร้อมจะโอนเงินคืนให้ แต่โอนเงินมาเกินและแจ้งให้โอนคืน คุยไปคุยมาสุดท้ายเงินหายเกลี้ยงบัญชี แถมถูกตำรวจ สภ.แม่ปิง แจ้งอายัดบัญชี สั่งให้คืนเงินไม่งั้นต้องเป็นผู้ต้องหา ช้ำใจมากจากผู้เสียหายต้องกลายเป็นผู้ต้องหา เครียดหนักจนนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว เชื่อมีคนถูกหลอกแบบนี้อีกเยอะ
น.ส.กมลพร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงอ้างว่าเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของห้างแห่งหนึ่ง แจ้งว่า สินค้าที่เราซื้อในห้างคือตู้เย็น เป็นล็อตที่ชำรุด ต้องขอเก็บคืน แล้วจะคืนเงินที่ซื้อให้ จำได้ว่าซื้อเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วในห้างฯ ที่อุดรฯ ที่เราเชื่อและทำตามเพราะเขารู้ทุกอย่าง ว่าเราไปซื้อวันที่เท่าไหร่ รู้ด้วยว่าเราซื้อตู้เย็นมาในราคา 14,490 บาทด้วย
แล้วเขาแจ้งว่าจะคืนเงินที่ซื้อให้ เราก็เชื่อใจจากคุยโทรศัพท์เขาก็ขอไลน์พูดคุยกัน เราก็คุยกันผ่านไลน์ ใช้รูปห้างดังกล่าว เขาแจ้งรายละเอียดรูปตู้เย็นที่เราซื้อ ราคาที่เราซื้อ จากนั้นเขาก็ขอหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อจะโอนเงินคืนให้ มีคิวอาร์โค้ด รูปกรุงไทยคอนเน็ค และมีปุ่มว่าดูโปรไฟล์ ไม่ถึง 1 นาทีก็มีเงินก็โอนเข้า 25,998 บาททันที เราเห็นยอดเงินโอนเข้าเกินจากยอดที่เขาอ้างว่าจะคืนให้คือยอด 14,490 บาท ก็ทักไปว่า โอนมาเกินนะ เขาก็บอกว่า ระบบรวน ขอโอนเงินคืนให้ด้วย
เราก็ยังไม่เอะใจ ตั้งใจจะโอนเงินให้เลย แต่พอจับมือถือจะกดแอปธนาคาร ปรากฏว่าเงินไหลออกจากบัญชี จำนวน 34,144.93 บาท ตกใจมาก เกิดอะไรขึ้น เงินของเราที่อยู่ในบัญชี 8,000 บาทหายไปด้วย ตอนนั้นรู้แล้วว่าโดนสแกมเมอร์หลอกแล้ว เราก็โวยวายก็ทักไปหาเขา เขาก็บอกว่า ไม่ใช่สแกมเมอร์ เราจะโอนเงินคืนให้ แต่ตอนนี้บัญชีถูกอายัดแล้ว เขาก็บอกอีกว่า ให้ไปเอาบัญชีลูกหลานมา จะโอนเงินคืน แต่เราไม่ทำตาม
หลังจากนั้น 30 นาที จึงโทรไปเบอร์ด่วนของธนาคารฯ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบัญชีโดนอายัด เราก็แปลกใจอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก เขาแนะนำให้ไปแจ้งความ วันเกิดเหตุวันที่ 6 ก.ย.ก็ไปแจ้งความที่ สภ.บ้านดุง ทันที และโทรไปสายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 เขาก็แนะนำอย่างดี บอกว่าอีก 1 อาทิตย์ให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทย และเมื่อวานได้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านดุง เขาก็บอกว่าบัญชีถูกอายัดจาก ร.ต.ท.พิทักษ์กุล เกตุมณี ตร.สภ.แม่ปิง แจ้งว่าเป็นผู้ต้องหาบัญชีม้า
ตนจึงโทรไปหาผู้หมวดคนนี้ โดยมีตำรวจ สภ.บ้านดุง อยู่ด้วย ซึ่งตำรวจ สภ.แม่ปิง บอกว่า สาเหตุที่บัญชีถูกอายัดเพราะเป็นบัญชีม้าสีเทาเข้ม มีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยของ นายวันชัย ชมภูชัย มายังบัญชี น.ส.กมลพร ถ้าอยากให้ถอนคดีนี้ ให้เอาเงิน 25,998 บาทไปคืน แล้วจะปลดล็อกให้ ซึ่งตำรวจ สภ.แม่ปิง บอกอีกว่า หลังจากมีเงินจากบัญชีของ นายวันชัย มายังบัญชี น.ส.กมลพร ก็มีการโอนต่อไปยังต่างประเทศ
เราก็บอกว่า จะให้คืนได้ยังไง เราก็ถูกสแกมเมอร์หลอกเหมือนกัน ตนเป็นผู้เสียหาย ตำรวจ สภ.แม่ปิง ก็บอกว่า เรื่องนั้นก็แล้วแต่คุณ ต้องเอามาคืน เขาคงคิดว่าเราเป็นสแกมเมอร์แน่ ตำรวจ สภ.บ้านดุง ก็คุยกับ ร.ต.ท.พิทักษ์กุล กัน น.ส.กมลพร ให้เป็นพยาน แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้ว หากไม่คืนเงินจะออกหมายเรียก 2 ครั้ง ถ้าไม่มาจะออกหมายจับทันที ตอนนี้ทุกข์ใจหนัก นอนไม่หลับแทบทุกวัน ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
ที่มา : ข่าวสด