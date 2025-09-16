ชนวินาศสันตะโร ชายวัย 73 ขับเก๋งฝ่าฝน ตกใจรถแซง หักเลี้ยวพุ่งชนยับ เจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 16 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำนวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถกระบะ 4 ล้อ แล้วพุ่งเข้าไปชนรถยนต์ชาวบ้านที่จอดหน้าร้านสะดวกซื้อ เสียหายหลายคัน เหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อตรงข้ามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นถนนฝั่งขาออก พบรถยนต์ยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ สีบรอนซ์ ทะเบียน กล 5082 นนทบุรี ทราบชื่อคนขับคือ นายสมพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 73 ปี สภาพรถด้านหน้าพังยัย ตัวถังฉีกขาด จนเห็นเครื่องยนต์ พุ่งชนท้ายรถยนต์เสียหาย 2 คัน กระบะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน และจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) 1 คัน รถกระบะคันแรกยี่ห้อซูซุกิ สีขาว ทะเบียน 2 ฒบ2526 กรุงเทพฯ สภาพอัดติดกับเสาไฟฟ้า กันชนหน้าฉีกท้ายยุบ คันที่ 2 รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิติ สีบรอนซ์ ทะเบียน กข6292 สิงห์บุรี สภาพท้ายยุบ คันที่ 3 รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีขาว ทะเบียน 2กณ 267 กรุงเทพฯตรงกลางคันด้านซ้ายสภาพประตูหลังยุบ ท้ายยุบ คันที่ 4 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นฟีโน่ สีขาว-น้ำตาล ทะเบียน สษม 799 กรุงเทพฯด้านหน้าแตก คันที่ 5.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวสป้า สีเทา ถูกชนท้ายอัดติดอยู่กับรถเก๋ง คันที่ 6 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีขาว-แดง ทะเบียน 4กจ7258 กรุงเทพฯพ่วงซาเล้งขายลูกชิ้นทอด ถูกชนกระบะพุ่งด้านหน้า ข้าวของที่ขายกระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังมีป้ายโฆษณาได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เป็นหญิงเดินเท้าและเป็นชายคนขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามมาฮ่า รุ่นฟีโน นำตัวทั้ง 2 ส่ง โรงพยาบาลกรุงไทยไปก่อนหน้า
นายสมพงษ์ คนขับรถยนต์คันก่อเหตุ กล่าวว่า ตนขับรถมาจากถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวขวาห้าแยกปากเกร็ดเข้าถนนติวานนท์เพื่อกลับบ้าน โดยขับมาในช่องจราจรที่ 2 จากนั้นมีรถขับผ่านตนไปในช่องทางซ้าย ตนตกใจประกอบกับฝนตกจึงหักรถเลี้ยวไปชนท้ายรถกระบะก่อนจะพุ่งเข้าไปชนรถที่จอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
ด้าน นายบุญเลิศ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี พ่อค้าลูกชิ้นทอด กล่าวว่า ตนจอดรถขายลูกชิ้นทอดอยู่ด้านหลังเสาไฟฟ้า และตนยืนอยู่ริมถนน ได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดแล้วก็เสียงดังตูม แล้วก็เห็นว่ารถชนกัน ส่วนตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร เพราะยืนอยู่หลังเสาไฟฟ้า ตนแขวนพระหลวงปู่ศิลา คาดว่าทำให้รอดอย่างปาฏิหาริย์
นายเอ (นามสมุติ) อายุ 27 ปี คนขับรถทะเบียน 2 กณ267กรุงเทพฯ กล่าวว่า เท่าที่ฟังจากลุงเขาขับรถมาจากแจ้งวัฒนะ เลี้ยวขวาเข้ามาทางนี้แล้วมีแสงเหมือนเข้าตาเขา จึงหักซ้ายหลบรถคันนั้น แล้วภาพตัดไปเลยรถมาอยู่ตรงนี้แล้ว โดยรถเก๋งชนกระบะก่อนแล้วมาถึงคันนี้ ส่วนตนกำลังจะเดินไปซื้อข้าว รถเลี้ยวเข้ามาชนรถชนพอดี ส่วนค่าซ่อมรถคงไม่แพงเท่าไหร่ แต่ที่แพงคือของที่อยู่ในรถของตน เพราะบริษัทตนเป็นบริษัทนำเข้าโคมไฟจากต่างประเทศ ของทั้งหมดอยู่ในรถยังไม่รู้ว่าเสียหายเท่าไร ก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะตนขับมาถนนก็ไม่ได้ลื่นอะไร
เบื้องต้นรถยนต์คันก่อเหตุมีประกันภัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานรถยกมาทำการเคลื่อนย้าย ส่วนค่าเสียหายและผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างประกันภัยเจรจา ซึ่งหลังจากนี้จะนำตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุไปสอบปากคำที่ สภ.ปากเกร็ด ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป