อุ้มผาง จ.ตาก ผวากลางดึก น้ำป่าไหลหลาก รีบขนของหนีน้ำ เช้ามาระดับน้ำลดลงแล้ว

อุ้มผาง ชาวบ้านเดือดร้อน ตื่นกลางดึก หลังฝนตกหนัก น้ำป่าจากเขาไหลท่วมตัวเขตเทศบาลอุ้มผาง
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.อุ้มผาง จ.ตาก ว่าได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ทำให้น้ำในลำห้วยและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง และพื้นที่อบต.อุ้มผาง จนชาวบ้าน เจ้าของที่พัก รีสอร์ตและแขกที่ไปพักแตกตื่นกัน เนื่องจากน้ำไหลแรงและขึ้นเร็วมาก ต้องรีบหนีออกไปจากพื้นที่
มวลน้ำดังกล่าวได้เอ่อท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 6 ชาวบ้านต้องตื่นจากที่นอนเฝ้าสังเกตการณ์ในช่วงกลางดึก เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักเหมือนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ระหว่างกิดน้ำท่วมในอุ้มผางนั้น หน่วยกู้ภัยในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างระดมกำลังออกไปสำรวจน้ำ และแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บของ ทรัพย์สินไปไว้ยังจุดปลอดภัย
ขณะที่เช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง พื้นที่น้ำท่วมเต็มไปด้วยโคลน ชาวบ้านต้องออกมาล้างโคลนที่เข้าไปในบ้าน