พ่อค้าไอศกรีม ยิงหนังสติ๊กใส่หมา ‘ตา’ ออกมาเตือนไม่พอใจ คว้ามีดไล่ฟัน เจอรุ่นใหญ่ยิงสวน
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง เหตุทะเลาะวิวาทและมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณ หน้าวัดฝ้ายทอง ถนนบ้านฝ้ายทอง หมู่ 13 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด โดยมีหน่วยกู้ภัยสว่างสำเร็จ 603 เดินทางไปช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบ นายสรายุทธ อายุ 56 ปี ถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง 2 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำส่ง รพ.ดอยสะเก็ด พร้อมรายงานให้พนักงานสอบสวน สภ.ดอยสะเก็ด ทราบเหตุ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด ได้มาถึงและตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบมีดปลายแหลม และหนังสติ๊กตกอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า นายสรายุทธ มีอาชีพขายไอศกรีม มาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านฝ้ายทอง และชอบใช้หนังสติ๊กไล่ยิงสุนัขบนถนนประจำ
วันเกิดเหตุ นายรันดร์ อายุ 70 ปี ที่บ้านอยู่บริเวณนั้น ได้ออกมาต่อว่า นายสรายุทธ ว่าจะใส่ยิงสุนัขทำไม จนเกิดมีปากเสียงกัน ทำให้ นายสรายุทธ ได้ชักมีดปอกผลไม้ที่พกติดตัวมาไล่แทง แต่ถูก นายรันดร์ ชักปืนที่อยู่ในถุงย่ามยิงสวนไป 2 นัด จนล้มฟุบบนถนน