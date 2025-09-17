วอนจับสึก! ชาวบ้านล้อมกุฏิเจ้าอาวาส หลังพบสีกาย่องหากลางดึก พระอ้าง แค่นำเห็ดมาถวาย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุความวุ่นวายภายขึ้นภายในวัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกเปะ ต.แกเปะ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังมีชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าอาวาส
เนื่องจาก พบว่ามีหญิงวัยกลางคนย่องเข้าไปอยู่ภายในกุฏิพระยามวิกาล โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เริ่มต้นขึ้น เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา มีพระลูกวัดตีกลองเสียงดังกลางดึก เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบว่า มีบุคคลภายนอกเข้ามาในกุฏิของเจ้าอาวาส ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นและทยอยเดินทางมาที่วัดทันที
กระทั่งเวลา 23.30 น. ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ และเข้าไปเปิดกุฏิที่ล็อกไว้จากด้านใน เมื่อเปิดประตูพบหญิงวัยประมาณ 40 ปี อยู่ภายในกุฏิกับพระจริง และยังมีชายอีกคน ซึ่งคาดว่าเป็นสามีของหญิงคนดังกล่าว มายืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณหน้ากุฏิด้วย
ทั้งนี้ เจ้าอาวาสรูปดังกล่าว ปฏิเสธที่จะลาสิกขา โดยระบุเพียงว่า สีกาคนดังกล่าวแค่นำเห็ดมาถวาย และไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใด ๆทั้งสิ้น พร้อมยืนยันว่าจะขอย้ายออกจากวัดในวันถัดไปแทน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อในคำชี้แจง และมีเสียงเรียกร้องให้เจ้าอาวาสลาสิกขาทันที โดยอ้างว่าพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 3 ปีแล้ว และหากปล่อยให้ย้ายวัด อาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันในที่อื่นอีก