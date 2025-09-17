หญิงวัย 41 สุดช้ำ รักครั้งแรก หนุ่มรุ่นน้องโปรไฟล์รูปพระ ดูเทสต์ดี หลอกเปย์ 1.3 แสนจนเหลือศูนย์

สาววัย 41 สุดช้ำ ถูกหนุ่มรุ่นน้อง ขอเป็นแฟนก่อนอ้อนเงินจนเกลี้ยงบัญชี เหลือ 0 บาท เปย์ทุกทาง นำโฉนดที่ดินไปจำนอง ขายทองโอนเงินให้ สูญเงินรวมกว่า 130,000 บาท พอเงินหมดก็บล็อกเฟซบล็อกเบอร์หนี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่สถานีตำบลภูธรเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ดวงใจ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี พร้อมกับนายจ้าง เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายพงษ์เทพ ชายแปลกหน้า ที่รู้จักทางเฟซบุ๊ก เทสต์ดีใช้โปรไฟล์รูปพระ หลอกให้หลงรัก คบหากันเป็นแฟนผ่านเฟซบุ๊กมากว่า 3 ปี ขอเงินจนหมดตัว ทั้งวิดีโอคอลเปลือยกายโชว์ ทั้งที่ไม่เคยเจอกันหน้ากัน พอไปหาก็ไม่ให้เจอ โดยฝ่ายชายหลอกให้โอนเงินนับครั้งไม่ถ้วน จำนวน 50-100 จนหลักหมื่นบาท รวมๆ แล้วกว่า 130,000 บาท พอทวงถามก็บอกไม่มี ก่อนบล็อกเบอร์ บล็อกเฟซหนีหายไป
น.ส.ดวงใจ อายุ 41 ปี ผู้เสียหาย มีอาชีพแม่บ้านหอพักแห่งหนึ่ง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย เล่าว่า ได้พบกับชายแปลกหน้าที่รู้จักทางเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อว่า พงษ์เทพ เที่ยงแห่ ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปพระ ดูเทสต์ดี คุยเก่ง อายุราวๆ 30- 40 ปี หลอกให้หลงรัก และคบหากันเป็นแฟนผ่านเฟซบุ๊กมากว่า 3 ปี มีวิดีโอคอลคุยกัน แต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริง ก่อนออกปากขอยืมเงินมาเรื่อยๆ ล่าสุด ฝ่ายชายอ้างว่าจะไปทำงานต่างประเทศหาเงินมาแต่งงาน และต่างๆ นานา อ้างว่าเป็นคนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พอชวนมาหาไม่เคยมา อ้างอีกว่าตอนนี้ป่วยต้องไปล้างแผลที่ขา ยังขอเงินเดินทางไปล้างแผล หรือบางทีก็ญาติเสีย ขอยืมเงิน ซึ่งส่วนตัวรู้สึกดีด้วยมากๆ จึงเอาที่นาไปจำนอง เอาทองไปขาย ส่งเงินไปให้ รวมๆ กว่า 130,000 บาท พอทวงเงินคืน กลับบ่ายเบี่ยง ไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว ตอนนี้เงินหมดแล้ว บัญชีนึงเหลือเงิน 0 บาท อีกบัญชีเหลือ 35 บาท
ด้าน พ.ต.อ.วิโรจน์ ภูมิเพชรฤาชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจเขวาใหญ่ เปิดเผยว่า หลังสอบถามผู้เสียหาย ให้การว่า ไม่เคยเห็นหน้าแฟนหนุ่มรุ่นน้องแบบตัวเป็นๆ แต่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กเท่านั้น เคยวิดีโอคอลคุยกัน
ซึ่งนายจ้างได้พาเข้าแจ้งความทุกข์ เนื่องจากทราบว่าผู้เสียหายถูกหลอกให้รัก โดยทางผู้ชายหวังที่จะหลอกเอาเงินจากผู้เสียหายทุกทาง ให้นำทองไปขาย เอาโฉนดที่ดินไปจำนำ เพื่อจะได้เงินจากผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายไม่เคยมีแฟนมาก่อน มาอยู่กับนายจ้างตั้งแต่อายุ 17 ปี จนนายจ้างซื้อที่นาให้ ซื้อทองให้ ความมาแตกตอนที่นายจ้างจะซื้อทองให้เพิ่ม (เพิ่มน้ำหนักทองให้) ให้นำเส้นเก่ามาให้ดู แต่ทองเส้นนั้นได้ขายเอาเงินให้ผู้ชายไปแล้ว จึงรู้ว่าถูกผู้ชายมาหลอกให้รัก ส่วนฝ่ายชายมีตัวตนจริงหรือไม่ หรืออาจจะเป็นคนละคนกับรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กก็ได้ ซึ่งทางผู้เสียหายก็ได้ให้รายละเอียดกับพนักงานสอบสวน ตามพยานหลักฐาน ก็จะได้ติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงต่อไป