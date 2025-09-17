แม่ร้อง ‘พระลูกชาย’ ขอย้ายวัด เข้ากราบลาเจอ ‘พระครู’ เจ้าอาวาสซ้อมยับ เข้าไอซียู 3 รอบ

โยมแม่ร้อง พระลูกชายถูกเจ้าอาวาสวัดดังเมืองหาดใหญ่ กระทืบบาดเจ็บสาหัส ไม่พอใจ ขอย้ายไปจำวัดอื่น
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องจาก แม่ของพระลูกวัด วัดแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า พระลูกชาย อายุ 23 ปี จำพรรษาที่วัดดังกล่าวเป็นพรรษาที่ 2 ได้ถูกเจ้าอาวาสวัด ซึ่งมีสมณศักดิ์ถึงชั้น “พระครู” ทำร้ายร่างกายในกุฏิ ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.วันที่ 4 พ.ค.68 ตนได้เข้าแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ แล้ว พนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ได้สอบปากคำ พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าอาวาส ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส และสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องแล้ว ศาลนัดคุ้มครองสิทธิ
โยมแม่เล่าว่าพระลูกชายบวรจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้พรรษาที่ 2 และเจ้าอาวาสเป็นญาติกัน แต่ระยะหลังทราบข่าวมาว่า มีลูกศิษย์ของเจ้าอาวาส ที่บวชได้ไม่นานต้องลาสิกขา แต่ยังมาคอยดูแลรับใช้เจ้าอาวาสอยู่ในกุฏิ มีพฤติกรรมสงสัยจะมั่วสุมกัน จึงอยากให้พระลูกชาย ย้ายไปจำวัดที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.พัทลุงแทน และได้บอกให้พระลูกชาย เก็บสัมภาระไว้ ให้เพื่อนสนิทของตนไปรับออกจากวัดดังกล่าว
“พระลูกชายเดินเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาส แล้วยกมือไหว้ พร้อมกับบอกกราบลา ปรากฏว่าเจ้าอาวาสที่เดินออกมาจากห้อง ได้เข้าทำร้ายร่างกาย ใช้เท้าเตะจนพระลูกชายล้มลง แล้วยังเตะอีกหลายครั้ง ก่อนใช้มือตบศีรษะอย่างรุนแรง จนพระลูกชายล้มลงไปนอนกองบนพื้น เพื่อนสนิทของตนเห็นเหตุการณ์ตลอด ได้รีบเข้าไปดูพบว่า พระลูกชายเลือดกลบปาก เพื่อนสนิทต้องรีบอุ้มขึ้นรถ พาไปส่งโรงพยาบาลที่ไม่ไกลจากวัด”
โยมแม่กล่าวว่าสาเหตุที่ออกมาร้องเรียนกับสื่อ เพราะยังมีความเกรงใจ เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นญาติกัน แต่เมื่อดำเนินคดีไปแล้ว เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะเจ้าอาวาสเป็นพระผู้ใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ มีชื่อเสียงคนนับหน้าถือตา ยังเดินทางไปตามหาตนที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจ จ.เชียงใหม่ เพื่อขอเจรจาให้ยอมความ แต่ตนยืนยันไม่สามารถยอมความกันได้ เนื่องจากพระลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัส ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน ฟันซี่ล่างหัก 2 ซี่ ต้องเข้า-ออกห้องไอซียูมากกว่า 3 ครั้ง ยังมีอาการหวาดผวา ตกใจ ไม่อยากที่จะพูดถึง เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว อยากให้เจ้าอาวาสถูกลงโทษตามกฎหมาย ไม่อยากให้รอลงอาญา เนื่องจากสิ่งที่ทำลงไป ไม่ใช่วิสัยของพระชั้นผู้ใหญ่จะกระทำ
เพื่อนสนิทของแม่พระรูปที่ถูกทำร้าย บอกว่าในวันดังกล่าว โยมแม่ไปทำธุรกิจที่ จ.เชียงใหม่ ขอช่วยให้ตนนำพระลูกชาย ไปกราบลาเจ้าอาวาส ขณะที่กำลังพนมมือและจะกราบลา ถูกทำร้ายร่างกาย นอนอยู่บนพื้น ตนจึงพาพระลูกชายเพื่อน ไปส่งโรงพยาบาล พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง มีอาการมึนงง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถึงขั้นที่ไปส่งโรงพยาบาลแล้ว ฉันข้าวต้ม ฟันหักตกลงไปในถ้วยข้าวต้ม