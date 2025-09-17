จับแพะของจริง! ทหารซุ่มสกัดแก๊งขนยา ผงะ คนทิ้งเรือเผ่นหนี เปิดกระสอบพบแพะยกลำ

ถึงกับผงะ! จนท.ซุ่มจับยาเสพติด เรือข้ามน้ำเหือง ขณะกำลังขนลงเรือบุกจับกลายเป็นแพะทั้งลำเรือ
เมื่อเวลา 01.20 น. วันที่ 17 กันยายน ร.ท.อาคม คำจุลฬา ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2102 ขณะนำกำลังทหารพราน พร้อมกับหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดน บริเวณตรงจุดบริเวณตลิ่งแม่น้ำเหือง บ้านอาฮี หมู่ 1 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย จากการมาตรการการซีลชายแดน โดยจังหวัดเลย ได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งภายใต้ยุทธการ Re X-ray และป้อมยามประจำหมู่บ้าน และชุดเฝ้าระวัง – สำหรับสอดส่องและแจ้งเตือนเหตุผิดปกติในหมู่บ้าน โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ขณะลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจใช้กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน ตรวจพบเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นจากฝั่ง สปป.ลาว มายังฝั่งไทย เมื่อมาถึงฝั่งไทย มีกลุ่มบุคคลประมาณ 5-6 คน กำลังแบกกระสอบปุ๋ยจากลงเรือ ชุดเฝ้าตรวจจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ จึงทิ้งกระสอบ และอาศัยความชำนาญขับเรือหลบหนีเข้าไปฝั่ง สปป.ลาว
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมพื้นที่ และตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบภายในประสอบปุ๋ยเป็นแพะ โดยมัดขาทั้ง 4 ขา และนำใส่กระสอบ มีจำนวน 30 ตัว เจ้าหน้าที่จับกุมจึงได้นำของกลางมายัง กอง.ร้อย.ฉก.ทพ.2102 เพื่อตรวจนับอย่างละเอียด พร้อมนำส่งของกลางส่งศุลกากร อ.ท่าลี่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป