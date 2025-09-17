สลด หนุ่มจิตอาสา ช่วยชาวบ้านเก็บผักตบ พลาดลื่นตกสะพาน จมน้ำดับ

สลด หนุ่มจิตอาสาโคราช ลงช่วยชาวบ้านเก็บผักตบชวาออกจากทางระบายน้ำ พลาดลื่นตกสะพาน เจอน้ำวนดูดกลืนร่างหาย กู้ภัยเร่งค้นหากลางดึก
นครราชสีมา – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาสากู้ภัยฮุก 31 โคราช จุดโนนสูง ได้รับแจ้งเหตุจากร้อยเวร สภ.โนนสูง ว่ามีบุคคลตกน้ำสูญหาย ที่บริเวณสะพานบ้านซาด ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อใกล้ค่ำวานนี้ (16 กันยายน 2568) เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะกำลังใช้ไม้เขี่ยและดึงเอาเศษสวะกับผักตบชวาที่ลอยตามกระแสน้ำมาติดที่คอสะพานออก เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหล
เบื้องต้นทราบชื่อผู้สูญหายคือ นาย พลิน จงผ่อนกลาง อายุ 47 ปี ชาวอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งช่วงนี้มีฝนตกทุกวัน ระดับน้ำในลำเชิงไกรเพิ่มสูง ด้วยจิตสาธารณะจึงอาสามาดูเฝ้าระวังน้ำเพื่อจะได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ หากระดับเพิ่มสูงจนเสี่ยงจะน้ำเอ่อท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร
โดยหลังรับแจ้ง อาสากู้ภัยฯ จึงรุดไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นสะพานข้ามลำเชิงไกร เป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลไปลงยังลำน้ำมูลใน อ.พิมาย ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึงท้องสะพาน และกระแสน้ำไหลเชี่ยว มีน้ำวนหลายจุด เพราะช่วงนี้มีฝนตกชุกแทบทุกวัน จึงมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง และมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากที่เห็นเหตุการณ์และทราบข่าว ต่างมาช่วยกันมองค้นหาร่างผู้สูญหาย เพื่อจะให้การช่วยเหลือ แต่ไม่พบวี่แวว ประกอบกับท้องฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะ จึงเป็นอุปสรรคในการค้นหาร่างผู้สูญหายอย่างมาก
ทีมอาสากู้ภัยฮุก 31 โคราช จุดโนนสูง จึงประสานขอรับการสนับสนุนทีมมนุษย์กบ ชุดปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำ ฮุก 31 โคราช เพื่อให้มาดำค้นหาร่างผู้สูญหายใต้น้ำ ซึ่งทีมมนุษย์กบได้มาสมทบเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. พร้อมกับรีบวางแผนการค้นหาอย่างรอบคอบ เนื่องจากลำน้ำบริเวณดังกล่าว มีน้ำไหลตลอดเวลาและมีน้ำวนหลายจุด จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน จากนั้น ได้ขึงเชือกนำทางก่อนจะปล่อยมนุษย์กบ 4 นาย ลงไปดำค้นหาร่างผู้สูญหายในลำน้ำ โดยเริ่มค้นหาตั้งแต่จุดใต้สะพานที่ผู้สูญหายพลัดตก แต่ไม่พบ จึงกระจายรัศมีห่างออกไปตามกระแสน้ำไหล จนไปพบร่างผู้สูญหายจมอยู่ใต้น้ำเสียชีวิตห่างจากสะพานประมาณ 150 เมตร
และเมื่อนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นบนฝั่ง ครอบครัวและญาติต่างเข้ามาร่ำไห้กอดศพอย่างน่าเวทนา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะกำลังเขี่ยและเก็บกอสวะผักตบชวาที่ไหลมาติดคอสะพาน แล้วเกิดพลัดตกสะพานลงไปในน้ำ แต่กลับกระแสน้ำเชี่ยวไหลซัดร่างห่างออกไป ก่อนจะถูกน้ำวนดูดกลืนร่างลงใต้น้ำ จนช่วยเหลือตัวเองไม่ไหว ทำให้จมน้ำเสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งได้ให้กู้ภัยฯ นำร่างผู้เสียชีวิต ส่ง รพ.โนนสูง ให้แพทย์นิติเวช ชันสูตรหาสาเหตุที่ชัดเจน ก่อนให้ญาติติดต่อรับศพนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางสาสนาต่อไป