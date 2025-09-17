เปิดยอดเงินบริจาค วัดนาป่าพง 4 ปี หมุนเวียน 500 ล้าน พบเส้นเงินบัญชีส่วนตัวพระ 12 ล้าน
วันที่ 17 กันยายน รายงานข่าวระดับสูงจาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณี พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินวัดจำนวน 12.2 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีสีการายหนึ่ง ว่า หลังจากทนายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ ป.ป.ป. และกองบังคับการปราบปราม พร้อมนำเอกสารมาให้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นหลักฐานที่รวบรวมทำมาดี พนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำไปแล้ว
ก่อนจะส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมูลนิธิฯ ที่เยอรมัน โดยมีการร้องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง ซึ่งก็ต้องรอทาง ป.ป.ช. ว่าจะส่งเรื่องกลับมาให้เราทำหรือไม่ โดยจะต้องรอตามกรอบการพิจารณา 30 วัน
เมื่อถามว่า พบการทุจริตของวัดชัดเจนเลยหรือไม่ แหล่งข่าว ระบุว่า ถ้าฟังข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่าย ก็ยังโต้แย้งกันไปมาอยู่ในหลาย ๆ ประเด็น รวมถึงการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมาด้วย แต่ในเนื้อหาจริง ๆ แล้ว มันเป็นเรื่องของการฟ้องร้อง และไม่ลงรอยกัน จึงเกิดการโต้กันไปโต้กันมา
ส่วนในทางคดียืนยันได้ว่า เราพบเส้นเงินที่โอนไปโอนมาระหว่างเยอรมันและไทย ซึ่งเป็นบัญชีของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โดยตรง ที่เอาเงินบริจาคโอน ยอดเงินรวมกว่า 12 ล้านบาท โอนเป็นงวด ๆ ราว 2-3 งวด เพื่อสร้างมูลนิธิฯ จนมีปันหาเกิดขึ้น
นอกจากการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินที่โอนไป-มาแล้ว ยังตรวจพบเส้นเงินบัญชีที่แตกออกไปอีก เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบริจาคด้วย แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบความชัดเจนทั้งหมด เบื้องต้นพบทางวัดมีการตั้งเปิดรับบริจาคทั้งที่ไทยและเยอรมัน ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังไปเพียง 3-4 ปี พบยอดเงินบริจาคหมุนเวียนถึง 500 กว่าล้านบาท มากกว่าวัดไร่ขิงหลายเท่า เพราะวัดแห่งนี้มีคนเข้ามาบริจาคเยอะมาก เป็นวัดที่น่าเชื่อถือ พระอาจารย์ท่านพูดจาดี มีจิตวิทยาสูง
ส่วนความสัมพันธ์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์กับสีกาที่เยอรมัน เท่าที่ทราบ เบื้องต้นทั้งคู่ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน เพราะน่าจะเป็นเพียงโยมอุปัฏฐากจริงที่เขามีเคารพนับถือ และได้เงินเดือน เดือนละประมาณ 120,000 บาท ส่วนสีกาอีกคนที่อยู่ไทย ยังไม่ทราบรายละเอียด
