ปภ.ส่งข้อความเตือนระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม พื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นสูง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขื่อนเจ้าพระยามีแผนจะทยอยระบายน้ำเพิ่มเป็นไม่เกิน 2,500ลบ.ม./วินาที (โดย ณ วันที่ 17 ก.ย.68 เวลา11.00 น. ระบายน้ำอยู่ที่ 2,100 ลบ.ม./วินาที) จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกคันกั้นน้ำ พื้นที่ อ.สามโคก อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี และพื้นที่ต่อเนื่อง ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม
ต.ท้ายเกาะ ต.บางกะบือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.สามโคก ต.บางโพธิ์เหนือ ต.กระแชง ต.เชียงรากน้อย ต.บ้านงิ้ว ต.บ้านปทุม ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ต.บางปรอก ต.บางกะดี ต.บางเดื่อ ต.บางคูวัด ต.บางขะแยง ต.บ้านกระแชง ต.บ้านกลาง ต.บ้านใหม่ ต.บางหลวง ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
.
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง