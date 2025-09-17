ปลดแล้ว เจ้าอาวาสวัด อ้างสีกา นำเห็ดมาถวายกลางดึก ผู้ใหญ่บ้านเผย เตือนแล้ว แต่ยังทำ

ปลดแล้ว เจ้าอาวาสวัด อ้างสีกา นำเห็ดมาถวายในกุฏิ ผู้ใหญ่บ้านเผย เตือนแล้ว แต่ยังทำ โดนร้องเรียนมากว่า 3 ปี
จากกรณีชาวบ้านหลายคนรวมตัวบุกวัด ไปยังกุฏิของเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ศรีสะอาด ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังพบสีกาอยู่ในกุฏิกลางดึก โดยทางเจ้าอาวาสอ้างว่า สีการายนี้แค่จะนำเห็ดมาถวายให้เท่านั้น ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆ ขณะเดียวกัน เหล่าชาวบ้านได้ร้องขอให้จับลาสิกขาทันที
ผลสอบเบื้องต้น พบพยานหลักฐานชัดเจน อาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระ โดยปริยาย ประกอบกับเจ้าตัวไม่อยู่ชี้แจง จึงสั่งให้ปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ด้านพระครูปัญญา มัชฌิมานุกูล รักษาการเจ้าคณะอำเภอ ในฐานะประธานสอบอธิกรณ์ พร้อมด้วย พระครูวชิระคุณาธร เจ้าคณะตำบล รองประธานฯ เดินทางมาสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว
พระครูปัญญา กล่าวว่า มาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว จากการลงพื้นที่ไม่พบตัวเจ้าเอาวาส และไม่สามารถติดต่อให้มาร่วมประชุม เพื่อชี้แจงได้ ทั้งนี้ ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม หากผลสอบมีพยาน และตรวจสอบหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่า มีผู้หญิงอยู่ในกุฎิเจ้าอาวาสจริงตามพระธรรมวินัย จะต้องมีความผิด อาบัติและเจ้าตัวไม่อยู่ก็ปาราชิกไปโดยปริยาย
ด้านนายคำน้อย พานสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านแกเปะ ม.9 กล่าวว่า ตนในฐานะผู้นำชุมชนคนหนึ่งได้รับการร้องเรียน และรับทราบข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่มานานกว่า 3 ปีแล้วว่า มักมีผู้หญิงเข้าออกกุฎิจะเอาวาสบ่อยครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน ที่ผ่านมาว่ากล่าวตักเตือน ทั้ง 2 คน แล้ว แต่ก็ยังไม่ปรับปรุงแก้ไข กระทั่งชาวบ้านพบเห็นชาย-หญิงขี่จักรยานยนต์มาที่กุฎิ จากนั้นผู้ชายได้ขี่รถออกไป ส่วนผู้หญิงเข้าไปในกุฎิ อยู่ 2 ต่อ 2 กับพระ
ขณะที่ นายวีระพงษ์ กันตันหา กำนันตำบลเชียงเครือ กล่าวว่า ได้รับแจ้งและร้องเรียนจาก ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้ว และเคยเข้าไปว่ากล่าวตักเตือน ทั้งพระและผู้หญิงว่า ประพฤติตัวไม่เหมาะสม อยากให้จบลง เนื่องจากเป็นการทำให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนา และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้พระรูปนี้กลับมาอีก มีรายงานว่า รักษาการเจ้าคณะอำเภอ ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน คณะสงฆ์ ชาวบ้าน และสอบถามพยานหลักฐานนานกว่า 2 ชั่วโมง
พระครูปัญญา ระบุย้ำว่า เรื่องดังกล่าวมีพยานหลักฐาน และคลิปวีดีโอที่ชาวบ้านถ่ายไว้ชัดเจน ประกอบกับเจ้าตัวไม่อยู่ชี้แจง จึงเป็นการทำผิดทางวินัยสงฆ์ต้องอาบัติ ปาราชิก ขาดจากความเป็นพระไปโดยปริยายทั้งนี้ จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะสงฆ์ เพื่อมีมติสั่งปลดเจ้าอาวาสออกจากตำแหน่ง และจะแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสขึ้นมา เพื่อทำให้ที่เจ้าอาวาส พร้อมกับดำเนินการขั้นตอนต่อไป