โคราชเปิดพื้นที่ คิดส์อยากขาย เชื่อมสองเจเนอเรชัน เปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดอะมอลล์โคราช ส่งเสริม พื้นที่เชื่อมเจน ภายใต้แนวคิด ALL GEN ENJOY ทุกเจนมีความสุขร่วมกันบนพื้นที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์จับมือพันธมิตร ริเริ่มกิจกรรม “THE MALL KORAT KIDS MARKET คิดส์อยากขาย” ตลาดนัดคุณหนูที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กว่า 300 ร้านค้า เปิดให้ขายฟรี เพื่อเป็นมากกว่างานอีเวนท์ แต่คือเวทีที่ช่วยเชื่อมโยงโลกของพ่อแม่เจนวายกับลูกน้อยเจนอัลฟ่า ให้มีพื้นที่เสริมพัฒนาการด้านสังคมสู่โลกกว้าง เจเนอเรชันที่แตกต่างแต่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ในยุคสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ที่อยู่ในวัย เจนวาย (Gen Y หรือ Millennials) กำลังเผชิญบทบาทสำคัญในชีวิต การเลี้ยงดูเจนอัลฟ่า (Gen Alpha) ซึ่งคือเด็กๆ ที่เกิดตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา เจนวาย (อายุ 29-44 ปีในปัจจุบัน) เติบโตมาในช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกอนาล็อกกับโลกดิจิทัล มีทั้งประสบการณ์ชีวิตแบบดั้งเดิมและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เมื่อกลายเป็นพ่อแม่ พวกเขามักเลือกแนวทาง “การเลี้ยงดูเชิงบวก” (Positive Parenting) เปิดโอกาสให้ลูกมีอิสระทางความคิด กล้าแสดงออก และเรียนรู้ด้วยตนเอง ในอีกด้านหนึ่ง เจนอัลฟ่า เป็นเด็กที่เกิดและเติบโตมากับโลกสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และโซเชียลมีเดีย ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะได้อย่างคล่องแคล่ว แต่กลับมีแนวโน้ม ขาดความอดทน ไม่คุ้นเคยกับการรอคอย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอ มากกว่าการเรียนรู้จากโลกจริง
นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่พ่อแม่เจนวายต้องเผชิญ จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ก้าวทันโลกดิจิทัลแต่ยังมีวินัย สมาธิและทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยจัดขึ้นในวันที่ 27-28 กันยายน ที่ชั้น 1 ฝั่งอาคารใหม่ เดอะมอลล์โคราช โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้กลายเป็น พ่อค้าแม่ค้ารุ่นจิ๋วกว่า 300 ร้านค้า ที่จะนำสินค้าทำมือและไอเดียสุดสร้างสรรค์มาวางขายจริง พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปเสริมทักษะ เวทีโชว์ความสามารถ และโซนการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าตลาดเด็ก คือเวทีเรียนรู้ชีวิต
สิ่งที่เดอะมอลล์โคราชตั้งใจสื่อสารผ่านงานนี้ คือการ ลดเวลาใช้สมาร์ทโฟนของเด็กๆ และแทนที่ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น 1.การฝึกความอดทนผ่านการทำกิจกรรมและการค้าขาย 2.การฝึกวินัย จากการรับผิดชอบร้านค้าของตัวเอง 3.การฝึกการทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับเพื่อน ๆ รวมถึงลูกค้า 5.การค้นพบความสนใจและความสามารถที่จะต่อยอดในอนาคตมากกว่าความสนุกแต่คือการลงทุนในอนาคต การจัดงาน “THE MALL KORAT KIDS MARKET คิดส์อยากขาย” ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงในศูนย์การค้า แต่เป็นการลงทุนทางสังคมที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญตั้งแต่วัยเยาว์ และช่วยให้พ่อแม่เจนวายได้เข้าใจบทบาทใหม่ในการเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่าในยุคดิจิทัลต่อยอดสู่สายอาชีพในอนาคต
สำหรับงาน THE MALL KORAT KIDS MARKET คิดส์อยากขาย วันที่ 27-28 กันยายน ที่ชั้น 1 ฝั่งอาคารใหม่ เดอะมอลล์โคราช มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายสำหรับครอบครัว 27 ก.ย.2568 เวลา 10.30 น. ร่วมชมการแสดงพิธีเปิดงาน ของน้องๆ จากสถาบันบางกอกแดนซ์ ครั้งแรกในโคราช หลังจากที่ได้สร้างผลงานความสำเร็จระดับนานาชาติ กับการคว้าแชมป์ 5 รางวัลใหญ่ ในการแข่งขันศิลปะการเต้น 27 th Asia Pacific Dance Competition 2025 27-28 กันยายน 2568 จัดกิจกรรม คิดส์อยากขาย กว่า 300 ร้านค้าฟรี โดยแบ่งรอบกิจกรรม รอบละ 52 ร้านค้า ตามเวลา ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00น. และรอบที่ 3 ตลอดทั้ง 2 วัน พบกับ PLAYGROUND & WORKSHOP ฟรี BANDAI คาราวานคิดส์โมเดล ต่อโมเดลสุดเท่จาก BANDAI แล้วรับกลับบ้านฟรี จัดวันละ 5 รอบ ลงทะเบียนรอบละ 6 คน สนุกได้ทั้งวัน Workshop ระบายสี By SAKURA ระบายสีสุดครีเอทีฟจากแผนก BE TREND แต่งแต้มจินตนาการ พร้อมรับผลงานกลับบ้าน สะสมตราแสตมป์ครบทุกโซนกิจกรรม แลกรับตั๋วหนังฟรีจาก Korat Cineplex มูลค่า 160 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์) สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสมาชิก M Card และ M Card Junior Club เมื่อสมัครใหม่ผ่านแอป รับ Welcome Coupon 100 บาท + ส่วนลดต่อเนื่อง 5 เดือน (1 มิ.ย. 68 – 31 ต.ค. 68) รวมมูลค่า 350 บาท
สมัคร M Card Junior รับฟรีโค้ดไอศกรีม McDonald’s มูลค่า 12 บาท CASHCOUPON สำหรับนักช้อป สมาชิก M Card ซื้อสินค้าภายในห้างฯ ครบ 500 บาท รับ Cash Coupon มูลค่า 100 บาท (จำกัด 300 สิทธิ์) ใช้แทนเงินสดได้กับร้านค้าภายในศูนย์ฯ (ยกเว้น Gourmet, Food Hall) FITNESS FIRST KID CLASS รับคูปองทดลองคลาสเด็กฟรี 1 วัน มูลค่า 900 บาท (จำกัด 500 ใบ) ผู้ปกครองสามารถออกกำลังกายฟรีในวันเดียวกัน รับส่วนลด 10% สำหรับแพ็กเกจครอบครัว Inlingua ทดลองเรียนฟรี รับคูปองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ชั่วโมง มูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 110 สิทธิ์) ลงทะเบียนเรียนได้ที่ Inlingua ชั้น 2 ด้วยใบปลิวจากงาน