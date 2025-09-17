เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก เตือน 4 จว. เก็บของขึ้นที่สูงทันที
วันที่ 17 กันยายน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่า น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา ยังมีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,237ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้17.22ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนแบบขั้นบันได จากเดิม2,100ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปที่เกณฑ์ 2,200ลบ.ม./วินาที แต่จะปรับขึ้นไม่เกิน2,500ลบ.ม./วินาที ตามมติ กนช. เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน แต่ไม่กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนมากเกินไป โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง และน้ำทะเลหนุนสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 31ซ.ม.ใน 24 ชม.วัดได้ 14.99 ม.รทก.
โดยกรมชลประทานยังย้ำเตือนเตือน 4 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปที่เกณฑ์2,200-2,500ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้นอีก 40-60 ซ.ม.จากปัจจุบัน ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งควรยกของขึ้นที่สููงให้พ้นระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น และเฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ที่คาดว่าระดับน้ำจะยกสูงขึ้น20-40ซ.ม.ใน24ชม.ข้างหน้า