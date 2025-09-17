ตร.ควบคุมฝูงชน ใช้แก๊สน้ำตา-กระสุนยาง หลังชาวเขมรทำร้ายจนท. ระดมมวลชน บ้านหนองหญ้าแก้ว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน แหล่งข่าวจากความมั่นคง เปิดเผยถึงการดำเนินการในทุกเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ในการที่จะให้ทางกัมพูชาออกจากพื้นที่ของประเทศไทยไป ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตราด ที่พบ 17 จุดรุกล้ำ โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์รื้อลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว หรือที่หนองจาน จังหวัดสระแก้ว จะทำเป็นขั้นตอน
ต่อมานายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมคณะ จนท.ฝ่ายไทย หอบเอกสารหลักฐานเดินเท้าข้ามด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อไปยื่นหนังสือประท้วงกรณีชาวกัมพูชา บุกรุกรื้อลวดหนามที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วม GBC ที่ผ่านมา ให้กับนายอูม เรีย เตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย บริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมีรายงานว่า หากยังมีกรณีรื้อลวดหนาม ไทยจะใช้ตำรวจปราบจลาจล เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นจากเบาไปหาหนัก ตามขั้นตอนการปราบจลาจล
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดที่ไทยได้ปฏิบัติมาเชื่อว่าไทยสามารถชี้แจงให้องค์กรนานาชาติได้ทั้งหมด สำหรับการประชุม GBC ในวันที่ 10 ตุลาคม คงไม่มีการเพิ่มเรื่องใดหารืออีก เพียงแต่จะเก็บและเคลียร์เรื่องที่กัมพูชายังติดค้างไทยอยู่ที่ยังไม่ทำ จะไม่เปิดประเด็นเพิ่มแล้ว
ทั้งนี้ เฟซบุ๊กกองทัพบกทันกระแส ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “บ้านหนองหญ้าแก้ว เริ่มใช้กระสุนยาง แก๊สน้ำตา ชาวกัมพูชาทำร้ายเจ้าหน้าที่ และระดมมวลชน กัมพูชาละเมิดข้อตกลงและแสดงการเป็นปรปักษ์” ทั้งยังระบุว่า ล่าสุดชาวบ้านกัมพูชาถอยออกจากพื้นที่ เนื่องจากทนแก๊สน้ำตาไม่ไหว