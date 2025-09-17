บ้านหนองหญ้าแก้ว สงบแล้ว แต่ 2 ฝ่ายยังตรึงพื้นที่ ชุดควบคุมฝูงชนเจ็บ 2 เขมร 10

บ้านหนองหญ้าแก้วสงบ แต่เขมรยังปักหลัก จนท.ควบคุมฝูงชนตรึงพื้นที่ เผยกัมพูชาถูกลูกหลงจากพวกเดียวกัน-ลวดหนามทิ่มแข้ง เจ็บ 10 ราย ขณะที่จนท.ไทย เจ็บ 2
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เริ่มสงบลงในเวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ แต่ชาวเขมรยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ และไม่ยอมถอยออกไป เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน และเจ้าหน้าที่ กกล.บูรพา ก็ยังคงตรึงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงเปิดคลื่นเสียงความถี่สูง (LRAD) เป็นระยะๆ พร้อมกับมีการส่งกระสุนยาง และ แก๊สน้ำตาไปเพิ่มเติมให้แนวหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เท่าที่รับทราบในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ 2 นายจากการถูกเขมรใช้ก้อนหินขว้างใส่ใบหน้า ทำให้บริเวณหัวคิ้วแตก ส่วนอีกรายคาดว่าถูกหนังสติ๊กยิงเข้าที่บริเวณต้นคอ ทั้งสองนายถูกนำส่งโรงพยาบาลโคกสูงแล้ว
สำหรับฝ่ายเขมรนั้น มีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คนส่วนใหญ่จะถูกลูกหลงของพวกเดียวกัน และบางคนถูกรั้วลวดหนามทิ่มเข้าที่หน้าแข้ง
