น้ำท่วมชุมแสง บ้าน 20 หลังจม 40 ซม. กองทัพปลิงระบาดหนัก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านหมู่ 10 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กว่า 20 หลังคาเรือน กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างหนัก โดยล่าสุดไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตประจำวันต้องลำบากแล้ว ทั้งการเดินทางเข้าออกตลาดและไปทำงานเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับภัยใหม่คือฝูงปลิงที่มากับน้ำท่วม
โดยมีทั้งปลิงควายและปลิงเข็ม ตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ คอยเกาะกัดกินเลือดผู้คนที่ต้องเดินลุยน้ำในความสูงกว่า 35-40 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านต้องใช้รองเท้าบูทหรือเรือเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่เช่นนั้นเสี่ยงถูกปลิงกัดจนได้รับบาดเจ็บ
นางสมจิตร ทิมขำ อายุ 69 ปี ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ เผยว่า ตอนนี้การใช้ชีวิตยากลำบากมาก เพียงแค่เดินออกจากบ้านไปไม่กี่เมตร ปลิงก็เข้ามาเกาะติดที่เท้าทันที หากช้าเพียงนิดเดียวก็เสี่ยงถูกกัด
ชาวบ้านต่างอยู่กันอย่างหวาดผวา และพร้อมใจกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ทั้งการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ และมาตรการป้องกันอันตรายจากฝูงปลิงที่กำลังระบาดหนัก