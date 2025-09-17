บุกจับ เครือข่ายยาบ้าภาคใต้ 3 คน 15 หมายจับ หลังหนีกบดานอุดรฯ
เมื่อเวลา 06.10 น.วันที่ 17 กันยายน ตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 นำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.สส.ภ.9 ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.ตรัง และชุดสืบสวน สภ.นายูง จ.อุดรธานี สนธิกำลังนำหมายค้นของศาลจ.อุดรธานี เข้าตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 1 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี หลังจากสืบสวนทราบว่าเอเยนต์ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าทีมเครือข่ายค้ายาบ้าที่ จ.ตรัง พร้อมพวกขึ้นไปกบดานในพื้นที่ อ.นายูง จ.อุดรานี และคอยสั่งการให้ลูกน้องรับส่งยาบ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยสามารถจับกุมได้ทั้ง 3 รายตามหมายที่ไปจับ และทั้ง 3 คนมีหมายจับรวมกันถึง 15 หมายจับ
ประกอบด้วย นายจรัญ หรือแม่น อายุ 31 ปี ชาวตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นหัวหน้าทีม มีหมายจับ 7 หมาย น.ส.กรณัฐ หรือจุ๋ม อายุ 31 ปี ชาวตำบลบางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง มีหมายจับ 4 หมาย และนายเจษฎากร อายุ 31 ปี ชาวนาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง มีหมายจับ 4 หมาย 3 คนรวม 15 หมาย ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดและก็คดีฟอกเงินเหมือนกันทั้ง 3 คน
จากการตรวจค้นในบ้านพบปืนสั้น 9 มม. จำนวน 1 กระบอกกระสุน 40 นัด ปืนไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุนลูกซอง เบอร์12และกระสุนลูซอง เบอร์12 จำนวน 2 นัด และยังมีทองรูปพรรณ พระเครื่อง รถยนต์เก๋ง 1 คัน และยึดเอาไว้ทั้งหมด
การจับกุมครั้งนี้ เป็นการขยายผลมาจากคดีการจับกุมยาบ้าจำนวน 303,800 เม็ดในสวนปาล์มพื้นที่ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา เครือข่ายค้ายาบ้าหลายคน และมีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล เส้นทางการเงิน ภาพกล้อง วงจรปิดหน้าตู้ ATM และการติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เชื่อมโยงไปที่ นายจรัญ อายุ 31 ปี หรือแม่น เป็นคนสั่ง เป็นหัวหน้าเครือข่ายนี้ และเป็นชาว จ.ตรัง แต่ว่าไปสั่งการอยู่ที่อุดรธานี ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 จึงสนธิกำลังตำรวจสืบสวน จ.ตรัง ตามไปจับกุมได้ ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป