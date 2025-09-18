สลด รถไฟบรรทุกน้ำมัน พุ่งชนกลางลำรถกระบะ กระเด็นตกคูน้ำ ดับ 1 เจ็บ 1
เมื่อเวลา 04.45 น. วันที่ 18 กันยายน 2568 สภ.พรหมพิราม รับแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกน้ำมันพุ่งชนรถยนต์กระบะ ที่จุดตัดทางรถไฟหมู่ 1 หนองตม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ที่เกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะ อีซูซุ ดีแมคซ์ สีบรอนซ์เทา ตกคูน้ำข้างทางลึกประมาณ 20 เมตร สภาพพังเสียหายยับเยิน ส่วนรถไฟที่พุ่งชนเป็นขบวนบรรทุกน้ำมัน ปลายทาง จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจสอบภายในรถกระบะ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ติดภายใน เจ้าหน้าที่ใช้วงฆ้องช่วยเหลือออกมาได้ ทราบชื่อ นายเด่นชัย อายุ 35 ปี อยู่ในสภาพ หมดสติ ปลุกไม่ตื่น ไม่มีชีพจร ต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต อีกราย คือ นางสาวจุฑามาศ อายุ 35 ปี ภรรยานายเด่นชัย ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลฉีกขาดที่แขนซ้ายยาว 5 เซนติเมตร และอาการจุกแน่นหน้าอก
สอบสวนเบื้องต้น ในที่เกิดเหตุไม่มีที่กั้นทางรถไฟ และเป็นที่โล่ง เจ้าหน้าที่คาดว่า คนขับกระบะอาจขับไม่พ้น ถูกรถไฟชนกลางลำอย่างเต็มที่ ทำให้รถยนต์ตกลงไปในคลองน้ำ อย่างไรก็ตามตำรวจจะสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง