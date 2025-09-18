เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ จาก 2,200 เป็น 2,300 ลบ.ม.ต่อวินาที เตือนที่ลุมต่ำยกของขึ้นที่สูง
วันที่ 18 กันยายน เขื่อนเจ้าพระยาออกประกาศแจ้งประชาชน ระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า ซึ่งเวลาปัจจุบัน 18 กันยายน 2568 เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 นครสวรรค์ที่ 2,220 ลบ.ม./วินาที สมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง ct.25 อุทัยธานี 135 ลบ.ม./วินาที ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,200 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +17.04 ม.รทก.
ดังนั้น จึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเริ่มเวลา 10.00 น. ทยอยจากอัตรา 2,200 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที เวลา 20.00 น. (ชั่วโมงละ 10 ลบ.ม./วิ โดยประมาณ) และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
จึงขอแจ้งเตือนที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมคันกั้นน้ำ บริเวณที่แม่น้ำเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวัง ยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น