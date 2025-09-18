อันซีน!ปากอ่าว’ทะเลตรัง’
ล่องเรือกระด้งชมฝูงเหยี่ยวแดง
ที่บริเวณท่าเรือบ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ท่องเที่ยวจากทั่วทุกภาคของประเทศ เดินทางไปเที่ยวชมฝูงนกเหยี่ยวแดง วันละไม่ต่ำกว่า 100 คน ซึ่งเจ้าของไอเดียคือนายเพชรแท้ เหลือแดง (น้องเพชร) อายุ 21 ปี ผู้ประกอบการบ้านไร่หยงสตาร์ ได้นำเรือกระด้งจำนวน 20 ลำ บริการมาพานักท่องเที่ยวล่องไปตามคลองหยงสตาร์ ก่อนออกสู่ปากอ่าวทะเลตรัง ระยะทางไป-กลับประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งสองข้างทางจะมีฝูงนกเหยี่ยวแดงบินว่อนเต็มท้องฟ้า และจะลงมาโฉบใกล้ๆ เรือเพื่อขออาหาร ทำให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกับนกเหยี่ยวแดงอย่างใกล้ชิด เป็นอันซีนแห่งใหม่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวใน จ.ตรัง
ซึ่งบริเวณป่าโกงกางที่เรือแล่นผ่าน เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกเหยี่ยวแดง มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่น้อยมาก อีกทั้งยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้นกรู้สึกปลอดภัย และเพิ่มจำนวนประชากรนกมากขึ้นทุกปี กลายเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ที่ออกมารับจ้างขับรถ ขับเรือ พายเรือ และขายของฝากของที่ระลึก ทำให้หมู่บ้านหยงสตาร์ที่เคยเงียบเหงา เพราะไม่ใช่เส้นทางผ่าน กลับมาคึกคักอีกครั้ง
สำหรับอัตราค่าบริการเรือกระด้งคนละ 200 บาท เรือ 1 ลำนั่งได้ 2 คน ส่วนความสนุกอยู่ที่การช่วยกันโยกเรือไปข้างหน้า เพื่อให้เรือเด้งหน้าเด้งหลัง จะได้ฟินในการชมเหยี่ยวมากขึ้น ซึ่งต้องมีการจองคิวมาก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูสภาพลมฟ้าอากาศ หรือกระแสลม เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะมีเรือกระด้งของบ้านไร่หยงสตาร์แล้ว ยังมีเรือนำเที่ยวของชาวบ้านที่บรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 30-40 คน อีก 1 ลำ
ขณะที่ น.ส.สุดา ยี่หวังกอง อายุ 50 ปี นักท่องเที่ยวจากกรุ๊ปทัวร์ จ.สงขลา กล่าวว่า ตนประทับใจมากๆ วิวสวย บรรยากาศดีมาก มีนกเหยี่ยวให้ชมและระบบเซฟตี้โอเคมาก ซึ่งจะชวนทีมงาน อสม.มาเที่ยวกันด้วย ไม่เคยเห็นเหยี่ยวที่มาบินวนเวียนแบบนี้มาก่อน คือเป็นธรรมชาติที่ดีงามมาก ทุกคนประทับใจกันเลย
ด้าน นายเพชรแท้ เหลือแดง ผู้ประกอบการเรือกระด้งบ้านไร่หยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กล่าวว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของเราจะได้ชมนกเหยี่ยวแดงประมาณ 200 กว่าตัวที่มาบินรอบๆ นักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้เห็นและสัมผัสแบบใกล้ชิด ส่วนการบริการคือในช่วงน้ำนิ่งคือระหว่าง 7-13 ค่ำ เดือนหนึ่ง ประมาณ 7 วันที่เราเปิดให้บริการ ผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี นักท่องเที่ยวชื่นชอบและสนุกเวลาใช้บริการกับเรือของเรา
ส่วนเรือกระด้งสร้างขึ้นมาเพื่อออยากสร้างรายได้ให้ชุมชน ส่วนค่าบริการคนละ 200 บาท ระยะทางไป-กลับประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากเหยี่ยวก็ยังมีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดเส้นทาง สามารถชมได้และบางครั้งมีลิงมาให้ชมด้วย ใครสนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1938-5909 หรือทางเพจ/เฟซบุ๊ก "บ้านไร่หยงสตาร์"