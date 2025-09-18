พุทธาภิเษก ‘กระยาสารทสวรรค์’ วัดลาดเป้ง สร้างโบสถ์เรือนไทยมหาอุดใหญ่สุดในไทย

พุทธาภิเษก’กระยาสารทสวรรค์’
งานบุญเดือนสิบ’วัดลาดเป้ง’
สร้างโบสถ์เรือนไทยมหาอุดใหญ่สุดในไทย
เทศกาลสารทไทย หรือสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งวันสารทไทยปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กันยายน ประชาชนแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมทำบุญเดือนสิบ นำอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัด โดยรูปแบบการจัดงานและชื่อเรียกกิจกรรมแตกต่างไปตามภูมิภาค สำหรับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ มักนำไปทำบุญด้วย คือ ขนมกระยาสารท ในงานบุญวัดต่างๆ จึงมีกิจกรรมกวนกระยาสารท รวมทั้งร้านรวงต่างๆ ก็มักทำกระยาสารทออกมาจำหน่ายจำนวนมากในช่วงนี้
ที่วัดลาดเป้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม เป็นอีกวัดที่จัดกิจกรรมกวนกระยาสารททุกปี ในช่วงก่อนวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 โดยนำน้ำตาลมะพร้าวแท้ที่มีในท้องถิ่นมาเคี่ยวให้เหนียว เติมเนยและนมเพิ่มความหอม ทั้งสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เสียง่าย จากนั้นใส่แบะแซ สารเพิ่มความหนืด งาดำ ข้าวตอก ข้าวเม่า งาขาว ถั่วลิสงลงไปกวนให้เข้ากันแล้วตักขึ้นพักในกะละมัง รับประทานคู่กับกล้วยไข่ เพื่อลดความหวานของกระยาสารท
พระครูพิศาลสมุทรกิจ เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่เขต 2 เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง กล่าวว่า ในอดีตชาวสมุทรสงครามส่วนใหญ่ทำสวนในช่วงเดือน 10 ผลไม้จะสุกงอมโดยเฉพาะกล้วยไข่ ชาวบ้านจึงนิยมรวมตัวกันกวนกระยาสารทมาถวายพระสงฆ์พร้อมกล้วยไข่ แต่ปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้ประเพณีกวนกระยาสารทเลือนหายไป วัดลาดเป้งจึงรื้อฟื้นประเพณีกวนกระยาสารทขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 โดยสอดแทรกความเชื่อของชาวบ้าน โดยจัดพิธีแบบปลุกเสกวัตถุมงคล แต่วัตถุมงคลกินไม่ได้ ส่วนกระยาสารท ชาวบ้านถือว่าเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่สามารถกินได้ จะทำให้มีสิริมงคลทั้งภายนอกและภายในร่างกาย
“ในปีนี้ วัดลาดเป้งร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดพิธีพุทธาภิเษกกวนกระยาสารท เพื่อสืบทอดประเพณีกวนกระยาสารททิพย์ที่เก่าแก่กว่า 100 ปีและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยการรวมพลัง (บวร) มีพระสงฆ์ ชาวบ้านในพื้นที่ และนักเรียนโรงเรียนวัดลาดเป้ง นำน้ำตาลมะพร้าว, ข้าวตอก, ถั่ว, งา และนมสด มากวนในกระทะขนาดใหญ่ ผสมด้วยน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่พระครูปลัดอุดม พุทธสโร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม เกจิชื่อดัง ลูกศิษย์รูปเดียวของหลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวนาราม และเกจิอาจารย์รวม 5 รูปนั่งปรกอธิฐานจิต มีคณะสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์บทต่างๆ เช่น สวดมหาสมัยสูตรอัญเชิญเทวดาทั่วทั้งสากลโลก, บทธรรมจักรกัปวัฒนสูตร, พระปริตร, มงคลจักรวาลทั้ง 8 ทิศ ปิดท้ายด้วยพระคาถาชินบัญชร 9 จบ และบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 108 นอกจากนี้ภายในพิธียังมีกรุพระเครื่องที่บรรจุอยู่ในไหเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ซึ่งญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธานำมาถวายวัดลาดเป้ง มาร่วมพิธีด้วย”
ด้านพระครูปลัดพรเทพปัญญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง กล่าวว่า วัดลาดเป้งจัดพิธีกวนกระยาสารท ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน ใช้ชื่อว่า “กระยาสารทสวรรค์” เริ่มกวนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวันจนถึงวันที่ 31 กันยายน 2568 สำหรับประโยชน์ของกระยาสารทสรรค์วัดลาดเป้งที่ไม่เหมือนใคร คือ รับประทานแล้วหุ่นดี เพราะข้าวตอกมีไฟเบอร์สูงรับประทานแล้วขับถ่ายดี, สมองดี ไม่หลงๆ ลืมๆ เพราะมีงาดำงาขาว ช่วยบำรุงสมอง, เข้มขลังดี วัตถุดิบและขั้นตอนการกวนผ่านพิธีพุทธาภิเษก แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งภายนอกภายในร่างกาย และสุดท้ายแข็งแรงดี เพราะวัดลาดเป้งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านห้องอบสมุนไพร ซึ่งมีตัวยาสมุนไพรมากมาย ในจำนวนนี้มีกระชายดำ และกำลังเสือโคร่ง มีสรรพคุณโดดเด่น คือ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง ร่างกายแข็งแรงชนะโรคภัยต่างๆ นำมาใส่กระยาสารทสวรรค์วัดลาดเป้ง เพื่อญาติโยมแข็งแรงปึ๋งปั๋งเข้มขลังทั้งภายนอกภายใน
“ในช่วงนี้ วัดลาดเป้งอยู่ระหว่างสร้างโบสถ์เรือนไทยมหาอุด “หนึ่งเดียวในสยาม” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 19 เมตร ชั้นล่างประกอบด้วยเสาปูน 45 ต้น ชั้นบนอุโบสถเป็นเสาไม้ตะเคียนทองและไม้แดง จำนวน 34 ต้น สูง 16 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง ผนังเป็นไม้สักทั้งหลัง บริเวณโดยรอบมีศาลาราย 8 หลัง เพื่อให้ญาติโยมนั่งพักผ่อนและร่วมประกอบพิธี ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมหาจักรพรรดิ์ ประทับนั่งขัดสมาธิ ขนานพระนามท่านว่า “พระพุทธโคดมศรีสรรเพชร (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)” หน้าตัก 319 เซนติเมตร สูง 509 เซนติเมตร เนื้อทองเหลือง หนัก 4,500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ผ่านพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำเดือน 5 ถือว่าเป็นเสาร์ 5 ตามความเชื่อว่าหากประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์ห้าจะมีพุทธคุณด้านเข้มขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ คงกระพัน แคล้วคลาด เมตตา มหานิยม และดีเลิศทุกอย่าง
ดังนั้นในช่วงเทศกาลวันสารทไทย วัดจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมกวนกระยาสารท โดยเปิดให้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกกระยาสารทสวรรค์ เพื่อสร้างโบสถ์เรือนไทยมหาอุดหลังใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในสยาม ปีที่ 13 ตามอัธยาศัย ได้ทั้งในรูปแบบรับเป็นเจ้าภาพกระทะละ 1,000 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา หรือต้องการซื้อกระยาสารททิพย์ 3 กล่อง 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2568 รายได้ทั้งหมดสมทบสร้างโบสถ์เรือนไทยมหาอุด “หนึ่งเดียวในสยาม” หรือจะร่วมผู้ใหญ่ สร้างอุโบสถเรือนไทยมหาอุด สืบสานภูมิปัญญาไทยก็ได้ สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดลาดเป้ง หรือโทรสอบถามที่ 08-9289-2256