ทน.โคราช เร่งจัดการปัญหาขยะล้นบ่อภายในสิ้นปี 69 ก่อนเคลียร์พื้นที่บางส่วนคืน ทภ.2

นายกเทศบาลนครโคราช เร่งจัดการปัญหาขยะล้นบ่อให้เสร็จภายในสิ้นปี 69 ก่อนเคลียร์พื้นที่บางส่วนคืน ทภ.2
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครฯ และกลุ่มคลัสเตอร์ ที่นำไปทิ้งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมมากเกินข้อตกลงที่ทำไว้กับกองทัพภาคที่ 2 และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้าประชุมหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ล่าสุด นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลนครฯ กำลังจะดำเนินการรื้อร่อนขยะตกค้างที่มีเหลืออยู่ไม่มากในโซน A.2 โดยจะเอาไปทำเป็น RDF เป็นเชื้อเพลิงความร้อนใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนกากที่เหลือจาก RDF ก็จะฝังกลบในพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งพื้นที่บริเวณที่ฝังกลบขยะดังกล่าว คืนให้กับกองทัพภาคที่ 2 ภายในปี 2568 นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะที่จะสร้างใหม่ในโซน B จะต้องรอคำพิพากษาของศาลสูงสุดก่อนว่า จะมีมาเมื่อใด และคำพิพากษาจะเป็นไปในทิศทางไหน ยังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้ ถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างชัดเจนแล้ว จึงจะสามารถตอบได้ว่า เราจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
สำหรับขยะที่รื้อร่อน 100 ตัน จะได้ RDF เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ จะให้ความร้อนนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 30-40 %โดยประมาณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการเขียน TOR เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ซึ่งกองขยะสะสมนี้ จะเร่งรื้อร่อนให้แล้วเสร็จตามกำหนดการก่อนสิ้นปี 2569 นี้ แล้วจะเตรียมพื้นที่ปรับผิวดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นส่วนหย่อม สวนสาธารณะ แล้วส่งคืนพื้นที่ให้กับกองทัพภาคที่ 2 ตามลำดับต่อไป
“ทั้งนี้ พื้นที่ที่ขอใช้จากกองทัพภาคที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่พื้นที่โซน A โซน B และโซน C โดยพื้นที่โซน A แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ A.1 จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ผลิตไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์ และส่วน A.2 จะเป็นที่ฝังกลบขยะกากที่เหลือ ซึ่งพื้นที่ A.1 ที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่นี้ กำลังให้คณะกรรมการศึกษาพิจารณา ว่า คุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือควรจะระงับยุติโครงการลง กำลังรอผลการศึกษาอยู่ ซึ่งจะหมดสัญญาภายใน 30 กันยายน 2568 นี้ จึงคาดว่าจะได้คำตอบเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจึงจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งโรงฟ้าแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่จะสร้างในโซน B แต่อย่างใด
และพื้นที่ โซน B ประมาณ 50 ไร่ ที่มีขยะกองอยู่บ้าง ประมาณ 10,000 ตัน จะเร่งเคลียร์ออกให้หมด โดยเฉพาะบริเวณที่เปิดให้นำขยะประจำวันมาทิ้ง จะยกเลิก เพื่อจะเคลียร์พื้นที่โซน B ทั้งหมด แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย ให้เป็นที่ว่างเปล่า ส่วนขยะจากโซน B ก็จะย้ายไปทิ้งที่พื้นที่โซน C แทน ซึ่งโซน C ตอนนี้มีขยะอยู่ประมาณ 130,000 ตัน จะจ้างบริษัทภายนอกให้มาขนขยะโซน C ไปกำจัดอีกที สำหรับกองขยะที่คงเหลืออยู่ จะรื้อร่อนเอาไปทำ RDF ด้วย และกากที่เหลือก็จะฝังกลบลงดิน ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ จะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2569” นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าว