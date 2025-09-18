ภูมิภาค

อช.ภูเรือ ชวนสัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอกขาวโพลน ท่ามกลางอุณหภูมิ 17 องศา

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชวนสัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอกขาวโพลน ท่ามกลางอุณหภูมิ 17 องศา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ใกล้ช่วงปลายฝนต้นหนาว ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 17 องศาเซลเซียส และเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกขาวโพลนลอยคลอเคลียยอดเขา สร้างความสวยงามตระการตา ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาสัมผัสความหนาว เริ่มเปิดให้จองบ้านพัก และพื้นที่กางเต็นท์บริเวณลานกางเต็นท์ภูสน เพื่อ “แคมป์ปิ้งสัมผัสอากาศหนาวเย็นท่ามกลางป่าสนสองใบและสนสามใบ”

นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ภูเรือมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ป่าไม้เขียวชอุ่ม ดอกไม้ป่าเริ่มผลิดอก และมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกในตอนเช้าบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบน ยอดภูเรือ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกได้อย่างงดงาม และในเช้าวันนี้อุณหภูมิลดลงเหลือเพียง 17 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งชมจุดพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อรับแสงแรกของวันใหม่ สัมผัสอากาศเย็นสบาย และยามเย็นชมพระอาทิตย์ตก ลับเหลี่ยมภูเขาสลับซับซ้อน และแสงสีทองอันสวยงามของท้องฟ้า ที่จุดเช็คอินใหม่ ร้านกาแฟสุดชิวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยลานกางเต็นท์ภูสนอยู่ห่างจากยอดภูเรือ เพียง 1.5 กิโลเมตร เป็นจุดกางเต็นท์ที่มีอากาศหนาวเย็นทั้งปี บรรยากาศดีโอบล้อมไปด้วยป่าสน และไม้ดอกเมืองหนาว ที่ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยงามสุดประทับใจ

นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวอีกว่า ณ ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้พัฒนาและปรับปรุง สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ลานกางเต็นท์ ถนนสัญจร ลานจอดรถ ร้านอาหารชุมชน ร้านกาแฟเครื่องดื่ม รวมทั้งระบบการจัดการสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวทุก ๆ ท่าน จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติ เดินทางมาสัมผัสอากาศเย็นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานในช่วงนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง