ตำรวจปกครองบุกร้านทำเล็บ ลอบขายน้ำกระท่อม-ยาแก้ไอเถื่อน จัดโปร 4 แถม 1

ตำรวจปกครอง บุกทลายร้านค้ายึดน้ำกระท่อมและยาแก้ไอเถื่อน จัดโปร 4 แถม 1 โดยเปิดร้านทำเล็บบังหน้า เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ต.อ.ภฤศ ภาสสว่าง ผกก.สภ.กันทรวิชัย พร้อมตำรวจสายตรวจ สภ.กันทรวิชัย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจสอบ ร้านรับทำเล็บแห่งหนึ่ง เปิดเป็นตึกแถว 2 ชั้น ริมถนนทางหลวง 2202 บ้านท่าขอนยาง หมู่ 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สามารถจับกุม นายอดิศักดิ์ อายุ 19 ปี รับเป็นผู้ดูแลได้พร้อมของกลาง น้ำกระท่อม 210 ขวด ใบพืชกระท่อม น้ำหนัก 2 ขีด ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมชนิดเข้มข้น ยี่ห้อ 888 จำนวน 26 ขวด บัญชีรายรับรายจ่ายน้ำต้มพืชกระท่อม 1 แผ่น ใบรายการน้ำต้มพืชกระท่อม 1 แผ่น
โดยที่ด้านหน้าร้านเปิดรับทำเล็บ แต่ด้านหลังร้านชุกซ่อนน้ำต้มจากใบกระท่อม ขนาดขวด 1,000 มิลลิลิตร สำหรับใส่น้ำกระท่อม มีถังน้ำแข็งเรียงไว้ 3 ถัง ไว้สำหรับแช่น้ำต้มกระท่อมที่กรอกใส่ขวดแล้ว พร้อมดื่ม และผสมสูตรน้ำกระท่อมหลากหลายสูตร เช่น น้ำกระท่อม 4 x 100 ผสมยาแก้ไอ และยังมีน้ำกระท่อมผสมน้ำผลไม้ต่าง ๆ กว่า 10 สูตร ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่น โดยติดป้ายราคาขาย ขวดละ 80 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นซื้อ 4 ขวด ฟรี 1 ขวด
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา กระทำความผิดจำนวน 2 ข้อหา ดังนี้ 1. “ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 ที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ข้อ 2 ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีท้ายประกันนี้ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย (บัญชีรายการที่ 52 กระท่อม ทั้งต้นและสารสกัด)” ระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท” 2. ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำสั่งเข้ามาในราชอาญาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดเผยว่า การสืบสวนยังพบว่า ผู้ต้องหา กำลังศึกษาอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่ง เพื่อหารายได้ พากันทำธุรกิจกลุ่มเพื่อน โดยดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ ทั้งการสร้างแบรนด์ มีป้ายราคาจำหน่าย และใช้ช่องทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ต้องหาถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กันทรวิชัย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป