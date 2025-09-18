น้ำท่วมอยุธยา- เสนาอ่วม น้ำล้นแม่น้ำน้อย ท่วมชุมชน เสริมคันดินป้องตลาดบ้านแพนพื้นที่เศรษฐกิจ

น้ำท่วมอยุธยา- เสนาอ่วม น้ำล้นแม่น้ำน้อย ท่วมชุมชนแล้ว เสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมตลาดบ้านแพน พื้นที่เศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงแม่น้ำน้อยและคลองสาขาต่างๆ ที่รับน้ำจากเจ้าพระยา ก็มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย
ที่บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลาดบ้านแพน เขตเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ มีตลาดกระจายสินค้า โรงเรียน สถานที่ราชการ และสถานีขนส่ง พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจนเหลือเพียง 40 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่งแนวเขื่อน โดยแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ทรุดตัว ระยะทางกว่า 250 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จ ทางเทศบาลเมืองเสนาได้ดำเนินการเสริมแนวคันดินสูงประมาณ 1.50 เมตร พร้อมปูผ้าใบคลุมตลอดแนว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์
ส่วนที่ชุมชนฝั่งตรงข้ามตลาดบ้านแพน ซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ระดับน้ำแม่น้ำน้อยได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนทางเข้าชุมชน เทศบาลเมืองเสนาได้ทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก ขณะที่ชาวบ้านต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บริเวณถนนที่น้ำยังไม่ท่วม
ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ต่างช่วยกันยกสิ่งของขึ้นที่สูงราว 2 เมตร เพื่อป้องกันความเสียหาย และในช่วงนี้ระดับน้ำจะขึ้นลงตามภาวะน้ำทะเลหนุน ขณะที่พนักงานส่งพัสดุ ต้องขับรถกระบะลุยน้ำเข้าไปส่งของ โดยบางชุมชนยังสามารถเข้าถึงได้ แต่บางพื้นที่น้ำท่วมสูง รถเข้าไม่ถึง ต้องโทรประสานกับลูกค้าให้มารับของตามจุดที่นัดหมายแทน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำท่วมแล้ว 13 ตำบล 102 หมู่บ้าน รวมกว่า 6,470 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบ ที่ชุมชนมัสยิดซาดีลียะห์ ม.5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าระดับน้ำท่วมสูงราว 30-50 เซนติเมตร ชาวบ้านบางส่วนจำเป็นต้องย้ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไปจอดในพื้นที่น้ำไม่ท่วม
ด้านนางวไลภรณ์ พันธุ์ชัยศรี อายุ 50 ปี แม่ค้าในชุมชน เล่าว่า ปีนี้น้ำท่วมต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือนแล้ว ระดับน้ำขึ้นลงวันละ 3 รอบ โดยมักขึ้นสูงสุดช่วงกลางคืนและลดลงในตอนเช้า ทำให้แทบไม่ได้นอนเพราะต้องเฝ้าระวังน้ำซึมเข้าบ้าน ต้องก่ออิฐกั้นและยกสิ่งของสูงราว 1 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำออก หากระดับน้ำเพิ่มสูงกว่านี้เกรงว่าจะเกิดความเสียหายมากขึ้น อยากได้ยาทาแก้น้ำกัดเท้า เพราะช่วงนี้ต้องลุยน้ำเท้าแช่น้ำทั้งวัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายในชุมชนยังมีผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจะยิ่งลำบากมากกว่าเดิม สำหรับอำเภอบางปะอิน ถูกน้ำท่วมแล้ว จำนวน 12 ตำบล 84 หมู่บ้าน 5,842 ครัวเรือน