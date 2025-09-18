นาวิกโยธินจันทบุรี เดินหน้าสร้างถนนเลียบชายแดน 15กม. เสริมความมั่นคงป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย

นาวิกโยธินจันทบุรี เดินหน้าสร้างถนนเลียบชายแดน 15กิโลเมตร เสริมความมั่นคงป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ได้นำเครื่องจักร รถแบ็คโฮ จำนวนหลายคัน ลงพื้นที่เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบ แนวชายแดน ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการละเมิดอธิปไตยของประเทศ พร้อมทั้งแก้ไขลักษณะภูมิประเทศที่เคยถูกเปลี่ยนแปลงให้กลับสู่สภาพเดิม
จากรายงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ระบุว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมการปฏิบัติขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน 68
การก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนนี้มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมุ่งแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัว U ซึ่งเคยมีการรุกล้ำให้กลับคืนสู่สภาพปกติ เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จนถึงปัจจุบัน การก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเป็นระยะทาง 2.7 กิโลเมตร จากเป้าหมายรวม 15 กิโลเมตร ทำให้เหลือระยะทางที่ต้องดำเนินการอีก 12.3 กิโลเมตร
การสร้างถนนเลียบแนวชายแดนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคง แต่ยังเป็นมาตรการสำคัญในการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของฝ่ายไทยในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเข้มแข็ง