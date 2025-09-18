อำนาจเจริญ พายุฝนกระหน่ำ บ้านเรือนราษฎรกว่า 200 หลังคาเสียหาย โรงเรียนสั่งปิดไม่มีกำหนด

อำนาจเจริญ พายุฝนกระหน่ำ บ้านวัดโรงเรียน เสียหายยับเยิน บ้านเรือนราษฎร กว่า 200 หลัง ได้รับผลกระทบเสียหาย โรงเรียนสั่งปิด โดย ไม่มีกำหนด ปภ.จังหวัด พร้อมหน่วยรับผิดชอบระดมพลลงช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมด้วย นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสืยหาย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลาประมาณ 20.00 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรายงานจาก อบต. สร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ได้ลงสำรวจ เบื้องต้น มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ประมาณ 172 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง และโรงเรียน ทางผอ.โรงเรียนได้สั่งปิดโรงเรียนโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากโรงเรียนเสียหายและมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับโรงเรียนและเส้นทางต่างๆ บริเวณโรงเรียนระเนระนาด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือดังนี้ กรมน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำทหารจิตอาสา ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ กองร้อยรักษาดินแดน นำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่เร่งสำรวจ
ความเสียหายและช่วยเหลือตามระเบียบ
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้ทางหน่วยราชการทุกภาคส่วน ได้เร่งระดม เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีฝนก่อตัวขึ้น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แต่ถึงยังไงก็ตาม วาตภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ นับว่ารุนแรงมาก แม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ หักล้ม ในบริเวณหมู่บ้าน โรงเรียน รวมทั้งวัด เป็นจำนวน หลายพันต้น ซึ่งทางเราได้ระดมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทางหน่วยราชการ เร่งระดมเข้าให้การช่วยเหลือ
ทั้งนี้ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เรียกประชุมหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมพร้อม และวางแผนเข้าช่วยเหลือ โดยจัดประชุมที่บริเวณ ศาลาประชาคม ใจกลางหมู่บ้าน ที่เกิดเหตุ ว่าจะภายในครั้งนี้ และประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ต่างอบอุ่นใจและดีใจไปตามๆกัน ที่ทางราชการเขาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน