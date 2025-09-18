ไร้ปาฏิหาริย์ พ่อร่ำไห้ใจสลาย พบร่าง น้องอินเตอร์ วัย 5 ขวบ จมคลองดับ หลังหายตัว 20 ชม.

ไร้ปาฏิหาริย์ พ่อร่ำไห้ใจสลาย พบร่าง น้องอินเตอร์ วัย 5 ขวบ จมคลอง หลังหายตัว 20 ชม.
กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก โพสต์ขอความเหลือตามหา น้องอินเตอร์ เด็กพิเศษวัย 5 ขวบ ที่หายไปตั้งแต่ 17 กันยายน เวลา 16.00 น. ที่หาดใหญ่
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 18 กันยายน ชาวบ้านได้พบ น้องอินเตอร์ เป็นศพอยู่ ในคลองอู่ตะเภา ห่างจาก อู่บอลเทอร์โบ ถ.สาครมงคล 2 ประมาณ 200 เมตร จึงได้ประสานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ นำทีมนักประดาน้ำเข้าตรวจสอบพร้อมนำ ร่างน้องอินเตอร์ ส่งนิติเวชโรงพยาบาลหาดใหญ่ และแจ้ง ร.ต.อ. ชัยกฤต ทองคำ สภ.หาดใหญ่ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หาดใหญ่ และแพทย์เวรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นายกิตตินัย ชุณหพันธ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 15.00 น. ไปแล้ว เด็กหายออกจากบ้าน ผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน ก็ตามหาแต่หาไม่เจอ วันนี้เขาสงสัยว่าจะมาแถวนี้ เมื่อเช้าก็เลยลองเดินหา จากใต้สะพานเลาะมาเรื่อยๆ ไปเจอตะกร้า ที่คุณพ่อเขาบอกว่าลูกเขาถือตะกร้าออกมาใบหนึ่ง เจอตะกร้าลอยอยู่ในน้ำ เลยมั่นใจว่าเด็กน่าจะจม กำลังจะค้นหาพอดีก็ มีชาวบ้านมาบอกว่าเจอน้องลอยอยู่ทางนู้น ห่างจากจุด จุดนี้ ประมาณ200 เมตร
พ่อน้องเล่าทั้งน้ำตาว่า เมื่อวานตอนเย็น กลับจากโรงเรียนรถจักรยานยนต์เสีย ก็เลยรีบซ่อมรถ หลังจากนั้นก็ให้น้องกินนมกินขนมตามปกติ แล้วก็น้องถือตะกร้าเล่นในอู่ซ่อมรถ แล้วให้พ่อนับเลข แล้วก็มัวทำงานไม่ได้ดูลูก เอะใจทำไมลูกเงียบไป ลูกชายอีกคนบอกน้องหายไปจึงได้เดินหากัน และน้องเป็นลูกคนเล็กของบ้านทุกคนในบ้านรักน้องมาก
แม่เลี้ยง เล่าว่า เข้าห้องน้ำไปแปบเดียว น้องเล่นกับพ่ออยู่ ออกมาน้องก็หายไปเลยจึงตามหาและโพสต์ข้อความลงให้กลุ่มขอความช่วยเหลือ