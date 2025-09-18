บุกรวบหนุ่มจีน กลางร้านอาหารจีน หนีหมายจับสากล ยักยอกทรัพย์สินหลวง เสียหายหลายสิบล้านบาท

รวบหนุ่มแดนมังกรคาร้านอาหารจีน หนีหมายจับสากล โอเวอร์สเตย์ 272 วัน ก่อเหตุยักยอกทรัพย์สินหลวง เสียหายหลายสิบล้านบาท หลบหนีออกนอกประเทศกบดานที่ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 จับกุมชายชาวจีน ทรายชื่อคือ MR.PENG อายุ 37 ปี สัญชาติจีน หลบหนีหมายจับสากล ซึ่งเป็นหมายจับของประเทศจีน ข้อหายักยอกทรัพย์สินหลวง ความเสียหายหลายสิบล้านบาท
เนื่องด้วยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า MR.PENG ได้หลบหนีหมายจับมาหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย ผู้บังคับบัญชาจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนแกะรอยติดตามจนทราบว่า MR.PENG พักอาศัยอยู่ที่ภูเก็ต
ชุดสืบสวน ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 ร่วมกันวางแผนจับกุมจนทราบว่า MR.PENG จะมารับประทานอาหารที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งใน ต.วิชิต จึงวางกำลังซุ่มดูจนพบเห็นบุคคลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกุมตัวทันที
ตรวจสอบในระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า การอนุญาตสิ้นสุดจำนวน 272 วัน (โอเวอร์สเตย์) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมประสานงานกับสถานทูตจีนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรที่มีพฤติกรรม ลักลอบทำงาน ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งกลุ่มก่อความเดือดร้อนรำคาญ เป็นภัยต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการป้องกันช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว คนต่างด้าวแย่งอาชีพ กลุ่มแก๊งค์คอลเซนเตอร์ การจัดตั้งบริษัทในลักษณะถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ (นอมินี) ในพื้นที่ และสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน จ.ภูเก็ต