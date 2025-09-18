นาทีระทึก! น้ำเชี่ยวทำเรือเหล็ก หวิดชน ‘ป้อมเพชร’ กรุงเก่า
เมื่อวันที่ 18 กันยายน เพจเฟซบุ๊ก ข่าวอโยธยา เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเรือเหล็กหวิดชนป้อมเพชร บริเวณ หน้าวังน้ำวน วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะเรือยนต์ลากจูง กำลังลาก เรือโป๊ะเบา ทวนกระแสน้ำเข้าแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าอ่างทอง แต่จู่ ๆ กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดห่วงเรือโป๊ะ พุ่งตรงเข้าเกือบชนโบราณสถานป้อมเพชร ท่ามกลางเสียงร้องลุ้นระทึกของชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่ริมตลิ่ง ซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดช่วงเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ โชคดีที่คนประจำเรือสามารถดึงเชือกโยงกระชากเรือไว้ได้ทัน เสียงเชือกดังสะท้อนเกือบขาด หากเชือกหลุดเพียงเสี้ยววินาที ป้อมเพชรคงไม่เหลือ