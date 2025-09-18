จับเขมรครึ่งร้อย หนีอดอยาก มุดป่าลอบเข้าไทย โอดโดนขายฝันกลับประเทศบ้านเกิด
เมื่วันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธิน 2 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ตำรวจ สภ.บ้านแปลง และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังร่วมกันเข้ากวาดล้างจับกุมชาวกัมพูชากว่า 50 คน ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่บริเวณสวนลำไย หมู่ 8 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนมากกำลังเดินอยู่ในพื้นที่ จากการตรวจสอบพบทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา ไม่มีเอกสารการเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
เจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวน ทราบว่าเดินทางข้ามคลองตามแนวชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทย เพื่อหางานทำหนีความอดอยาก หลังจากถูกผู้นำหลอกให้เดินทางกลับประเทศอ้างว่ามีงานรองรับ
“แต่จนปัจจุบันยังถูกลอยแพ เมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกัมพูชากลับถูกปฏิเสธ บอกว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับเต็มหมดแล้ว ตัดสินใจต้องหนีตายลักลอบกลับเข้ามาหางานทำในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกจับกุมได้”
เบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง ดำเนินคดีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ก่อนผลักดันกลับประเทศต่อไป