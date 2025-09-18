ไทม์ไลน์ มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-โคราช แล้วเสร็จ 35 ตอน คาดเปิดใช้งานเต็มรูปแบบปี’69

ไทม์ไลน์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา 40 ตอน แล้วเสร็จ 35 ตอน คาดเปิดใช้งานเต็มรูปแบบปี’69
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) ครั้งที่ 4/2568 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง จ.นครราชสีมา) นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 ถนนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 40 ตอน ซึ่งสำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา รับผิดชอบตอนที่ 21-40 ได้เปิดทดลองใช้งานชั่วคราวตอนที่ 24 กิโลเมตรที่ 65 ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 2 ถนนมิตรภาพ บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง ถึงตอนที่ 40 ทางเข้า-ออก กม.3+230 ทล.204 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา รวมระยะทาง 80 กิโลเมตร
สถานะ 20 ตอน เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบ ความก้าวหน้า 99.213% อยู่ระหว่างก่อสร้างฝั่งขวาทางตอนที่ 21 เขตรอยต่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ถึง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมาช่วงเทศกาลสำคัญได้เปิดใช้เฉพาะด้านซ้าย ทางให้ทดลองใช้ถึงเขต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเทศกาลปีใหม่ 2569 ยังเปิดให้ใช้ระยะทางเท่าเดิม
ทั้งนี้ ภาพรวมงานโยธาแล้วเสร็จ 35 ตอน จากทั้งหมด 40 ตอน เหลืองานก่อสร้างตอน 1, 4, 18, 19 และ 21 งานระบบอยู่ระหว่างดำเนินการตลอดทั้งสายทาง ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสง ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายทาง ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) งานระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน
คาดว่าสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ภายในปี 2569