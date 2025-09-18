นิวส์มอนิเตอร์

จนท. เร่งตรวจคุณภาพน้ำ หลังปล่อยปลาพิสูจน์ไม่ถึงนาทีลอยหัว หวั่น มีสารเคมี

จนท. เร่งตรวจคุณภาพน้ำ หลังปล่อยปลาพิสูจน์ไม่ถึงนาทีลอยหัว หวั่น มีสารเคมี

จากกรณีชาวสวนผลไม้ใน ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เชื่อว่าน้ำในคลองมีการปนเปื้อนสารเคมี ที่ถูกปล่อยจากภายนอก จนเป็นเหตุให้ปลาตาย ชาวบ้านกังวลว่าหากน้ำมีสารพิษเจือปนจริง ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังอาจทำลายระบบนิเวศ รวมถึงพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ ‘มะพร้าวน้ำหอม’ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและส่งออกต่างประเทศ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบหาสาเหตุโดยด่วน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ราชบุรี นายเกรียงศักดิ์ คชหิรัญ วิศวกรชานาญการพิเศษสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำ 10 จุด บริเวณที่เกิดปัญหา

นายชนินทร์ บัวทอง อายุ 44 ปี เจ้าของสวนมะพร้าว กล่าวว่า รู้สึกกังวลอย่างมาก เพราะหากปลายังอาศัยอยู่ไม่ได้ อาจหมายถึงน้ำมีสารพิษที่กระทบโดยตรงต่อผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ที่ส่งออกต่างประเทศทั้งหมด หากตรวจพบสารพิษเจือปน อยากให้หน่วยงานรีบตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป หากไม่พบสิ่งแปลกปลอมก็จะได้สบายใจ

นายสุวิทย์ชาติ นวมเพชร นายอำเภอดำเนินสะดวก เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเร่งหาต้นตอของน้ำเสีย ได้สั่งการให้นายกเทศบาลตำบลบัวงาม ให้เข้มงวดตรวจสอบ พร้อมทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด และรายงานผลความคืบหน้าโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

นายเกรียงศักดิ์ คชหิรัญ วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำกว่า 10 จุด เพื่อนำไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อน เพื่อไปตรวจพิสูจน์ว่าผลน้ำเป็นอย่างไรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง