เสิร์ฟหมูกระทะ 100 ชุดใหญ่ เลี้ยงทหาร-ตชด. ชายแดนเขาพระวิหาร จนท.ยังตรึงกำลังเข้ม

หลวงตาสินธ์ทรัพย์ ส่งหมูกระทะ 100 ชุด บำรุงขวัญทหาร ตชด. ชายแดนเขาพระวิหาร ‘จ่าตี๋ 120 ล้าน’ เสริมทัพก้อยเนื้อสด-ข้าวเหนียว
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ฐานปฏิบัติการตรึงกำลังรักษาอธิปไตยไทย บริเวณแนวชายแดนปราสาทเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความคึกคัก หลังจากกองกำลังแนวหน้าได้รับอาหารมื้อพิเศษจากแรงศรัทธาและกำลังใจของพี่น้องแนวหลัง
โดยหลวงตาสินทรัพย์ หรือหลวงตาสิ้นคิด เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ จ.อุบลราชธานี ได้เมตตาส่งตรง “หมูกระทะชุดใหญ่” 100 ชุด มามอบให้แก่กองกำลังสุรนารี ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และทหารพรานที่ 23 ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำการแนวหน้า ณ จุดยุทธศาสตร์สำคัญชายแดนไทย-กัมพูชา
ไม่เพียงเท่านั้น “จ่าตี๋ 120 ล้านบาท” อดีต ตชด.22 ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังเดินทางมาร่วมบำรุงขวัญกองกำลังด้วยการนำ “ก้อยเนื้อสด” อาหารยอดนิยมของชายแดน พร้อมข้าวเหนียวกล่องใหญ่มามอบเพิ่มเติม ทำให้มื้อกลางวันของเจ้าหน้าที่กลายเป็นมื้อพิเศษที่อิ่มท้อง อิ่มใจ และอิ่มกำลังใจไปพร้อมกัน กำลังพลที่ได้ร่วมรับประทานอาหารต่างกล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้ม พร้อมยืนยันจะทุ่มเทแรงกายแรงใจปกป้องผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทยอย่างไม่ย่อท้อ
พ.ต.อ.กวีพงษ์ พลการ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 เปิดเผยว่า ต้องกราบขอบพระคุณหลวงตาสินทรัพย์ที่เมตตาเมตตาส่งหมูกระทะมาบำรุงขวัญ รวมถึงแนวหลังทุกคนที่คอยสนับสนุน การได้รับอาหารพิเศษเช่นนี้ถือเป็นพลังใจสำคัญ ทำให้กำลังพลแนวหน้ามีกำลังใจเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกิจปกป้องชาติบ้านเมือง
พ.ต.อ.กวีพงษ์ฝากย้ำว่า แนวชายแดนปราสาทเขาพระวิหารยังคงมีการตรึงกำลังเข้มข้นทั้งสองฝั่งไทย-กัมพูชา สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยเต็มร้อย หากมีผู้ประสงค์จะสนับสนุนกำลังพลแนวหน้า ควรติดต่อผ่าน ฉก.1 ของกองกำลังก่อน เพื่อความปลอดภัยและการประสานงานที่ถูกต้อง
“สำหรับมื้อนี้ไม่ใช่เพียงแค่อิ่มท้อง หากยังเป็นการเติมพลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ทุกคำที่กินเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความห่วงใยจากคนไทยทั้งประเทศ ที่พร้อมยืนเคียงข้างเหล่าผู้พิทักษ์อธิปไตยของชาติ” พ.ต.อ.กวีพงษ์ระบุ