ต่างชาติปล้นกันเองที่ภูเก็ต ขับรถชน ชักมีดจี้กลางถนน ฉกนาฬิกาหรู 3 แสน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต ภายหลังเกิดเหตุอุกอาจชาวต่างชาติปล้นต่างชาติ บนถนนเส้นทางไปลายัน ซอย 7 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยคนร้ายเป็นชายต่างชาติ 2 ราย แต่งกายปกปิดหน้าปิดตามิดชิด ขับรถยนต์ตามเหยื่อ ซึ่งเป็นชาวอเมริกา อายุประมาณ 40 ปี ซึ่งกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจาก ตลาดโบ้ทอเวนิว (ฺBoat Avenue Market) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เมื่อผู้เสียหายขับขี่มาถึงผ่านเส้นทางลายัน ซอย 7 คนร้ายได้ขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อ ก่อนจะถืออาวุธมีดลงไปขู่ แล้วฉกนาฬิกาหรู มูลค่ากว่า 300,000 บาท หลบหนีไป
ทั้งนี้ ผู้เสียหาย ให้การว่า 2 คนร้ายพูดสำเนียงอังกฤษชัดเจน คาดว่า ตามเหยื่อมาจากแถวตลาดโบ้ทอเวนิว ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วและ อยู่ระหว่างติดตามคนร้าย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป