หวิดสูญ 10 ล้าน! โจรอุ้มตา 71 ตระเวนถอนเงินสด จนท.เห็นพิรุธแจ้งตร.จับทัน
วันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่อส. เข้าควบคุมตัวนายโต (นามสมมติ) อายุ 57 ปี ชาวจ.ศรีสะเกษ ขณะกำลังขึ้นรถบริเวณหน้าธนาคาร สาขาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังได้แจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ว่านายโต มีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พาชายชรา อายุ 71 ปีมาพยายามถอนเงินสดจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่เห็นความผิดปกติจึงแจ้งเจ้าหน้าที่
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรีบมาตรวจสอบ พบเพียงคุณตายืนหมุนไปหมุนมาอยู่ด้านหน้าศาลากลาง ส่วนนายโต กำลังเดินไปขึ้นรถยนต์ จากการตรวค้นพบเงินสดในซองสีน้ำตาลของธนาคาร 2 ซอง ซองแรก 3 แสนบาท อีกซองมีอยู่ 7 แสนบาทใส่ถุงหูหิ้วมีกระดาษเขียนระบุชื่อบุคคลอื่นอีก 3-4 คน พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อความระบุว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ บัญชีละ 990,000 บาททุกคน นอกจากนี้ภายในกระเป๋าสะพายยังพบโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง รวมทั้งของคุณตาอยู่ด้วย 1 เครื่อง
จากการสอบถามคุณตา บอกว่ามาถอนเงินให้หลาน แต่พอถามไปถามมาคุณตาเริ่มพูดจาสับสน บอกว่านายโตที่มาด้วยกันไม่ใช่ญาติแค่เป็นคนที่เพิ่งรู้จัก ส่วนนายโต อ้างว่า มาเป็นเพื่อนคุณตาเพราะคุณตาชวนมา ส่วนที่เก็บมือถือคุณตาไว้เพราะเก็บไว้ให้คุณตาเฉยๆ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนำตัวนายโตไปสอบสวน พร้อมประสานญาติคุณตา มาสอบถามข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีการจดบันทึกเอาไว้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือไม่
ต่อมาลูกเขยคุณตา อายุ 51 ปีเดินทางเข้าพบตำรวจ โดยระบุว่า คุณพ่อน่าจะถูกพวกมิจฉาชีพลักพาตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่ 17 ก.ย.โดยก่อนหน้านี้คุณพ่อโทรศัพท์มาหาบอกว่ามีคนจะมาขอซื้อไม้ยูคาที่บ้าน ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วก็มีการพูดคุยกันอีกนิดหน่อย ตอนนั้นตนก็รู้สึกแปลกๆแต่ติดที่ว่าต้องทำงาน เพราะตนและภรรยาย้ายมาพักอาศัยอยู่ที่อ.สนามชัยเขต จึงบอกภรรยาให้เข้าไปดูพ่อที่บ้านหน่อย แต่เมื่อไปถึงไม่พบพ่อแล้ว มาทราบว่า พ่อไปขอสมุดบัญชีใหม่จากธนาคาร เพราะสมุดบัญชีธนาคารของพ่อภรรยาตนเป็นคนเก็บรักษาไว้
“เนื่องจากมีเงินอยู่ในบัญชี 10 ล้าน เดิมทีเป็นของแม่แต่เมื่อแม่เสียชีวิต ภรรยาผมจึงทำเรื่องย้ายชื่อมาเป็นของพ่อได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว โดยที่ภรรยาผมจะเป็นคนถือสมุดบัญชีไว้ให้พ่อจนกระทั่งมาทราบเรื่องอีกทีก็พบว่ามีการไปขอสมุดบัญชีธนาคารใหม่ ก่อนคนร้ายจะตระเวนพาพ่อไปถอนเงินสดออกมาจากธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารพบความผิดปกติทำให้ไม่สูญเงิน 10 ล้านบาทนี้ไป”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนนายโต พร้อมรายชื่อที่เขียนระบุเอาไว้ในเศษกระดาษว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร โดยพบว่านายโต พาคุณตาขึ้นรถออกมาจากบ้านตั้งวานนี้เพื่อถอนเงินสด แต่ด้วยจำนวนเงินมากทำให้ธนาคารไม่มีเงินมากพอ นายโตจึงพาคุณตาเข้าตัวเมืองมานอนพักที่โรงแรมรอจนเช้าจึงพามาถอนเงิน ซึ่งจะได้เร่งสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป