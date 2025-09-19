2 หนุ่มช็อก ขับรถกลับบ้าน เสียหลักชนเสาไฟ เจอกู้ภัยถามทำไมปล่อยเพื่อนนอกตากฝน ผงะไม่รู้ศพใคร
เมื่อเวลา 04.40 น. วันที่ 19 กันยายน ร.ต.ท.ทศพล ยศศรีใจ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนเสาป้ายข้างทางถนนสายเลี่ยงเมืองสายแพร่-น่านเลยสี่แยกร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สุรขัย จันทรมณี ผกก.สภ.เมืองแพร่ สายตรวจตำบลร่องฟอง และกู้ภัยแพร่
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียนแพร่ สภาพชนเสาป้ายบอกยูเทิร์น มีผู้บาดเจ็บ 2 คน และเสียชีวิตอีก 1 รายเป็นชายอยู่ท้ายกระบะ มีพวงกุญแจห้อยคอ ไม่มีเอกสารติดตัวว่าเป็นใครมาจากไหนมีแต่โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบันทึกสภาพศพและสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน และแจ้งแพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่มาร่วมชันสูตรพลิกศพและนำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแพร่อีกครั้ง
จากการสอบสวน นายปฏิพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ให้การว่า ตนมากับเพื่อน 2 คนไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองแพร่ และจะกลับบ้าน โดยระหว่างทางขับรถกลับฝนได้ตกลงมาหนัก พอขับรถผ่านสี่แยกไฟแดงร่องฟองตำบลร่องฟอง มาประมาณ 100 เมตร รถเสียหลักลื่นพุ่งชนเสาข้างทาง ตนกับเพื่อนติดในรถ
ต่อมากู้ภัยได้ช่วยออกมาจากรถบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ผู้ที่มาพบบอกว่าทำไมไม่เอาเพื่อนมานั่งในรถ ปล่อยให้นอนตากฝน ตนก็งงว่ามีใครมาอีก พอไปดูก็ไม่รู้จักเพราะมากัน 2 คน นอกจากนี้ ผู้ที่มานอนกระบะหลังรถเสียชีวิตอีก ตนไม่รู้ตายหรือเสียชีวิตตอนไหน คนขับกับตนก็งงจริง ๆ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจและตั้งข้อหาขับรถประมาทชนเสาป้าย ส่วนเรื่องคนตายในรถ จะหาสาเหตุการตายและเป็นใครมาจากไหนต่อไป